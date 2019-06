Es ist ein wenig ruhig um Helene Fischer geworden - doch nun erzählt sie ihren Fans, was sie so treibt. Sie bringt einen neuen Song auf Englisch heraus, der der Titelsong eines Kinofilms sein wird. Und dann erklärt sie die Sache mit den "Wohlfühlpfunden".

Seit einiger Zeit ist nicht viel von Deutschlands erster Sängerin am Platze zu hören gewesen. Doch nun meldet sich Helene Fischer mit einem neuen Song zurück. Auf Instagram kündigt sie diesen an und schreibt, sie genieße gerade Privatleben mit Freunden und Familie. Die neue Single "See you again" werde im Kinofilm "Traumfabrik" zu hören sein. Der startet am 4. Juli in deutschen Kinos. Bei dem Titel handelt es sich um eine Ballade, bei der sie auf Englisch und nicht auf Deutsch singt. "Es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe mich sofort verliebt!!!", erklärt sie.

Fischer schreibt von einer "Phase des Offline-Seins". "Und gerade in diesen Phasen merke ich, wie beflügelnd und reich das Leben sein kann, weil man wirklich nicht viel braucht, um glücklich zu sein." Sie hoffe, niemand nehme ihr übel, dass sie "einfach mal Job Job sein lasse" und das Leben "auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr" genieße. In den Kommentaren versicherten ihr ihre Fans, dass das alles überhaupt kein Problem sei.

Die "Wohlfühlpfunde" hatten Redakteure der "Bild"-Zeitung bereits auf Fotos ausgemacht. Falls irgendjemand da an ein Baby gedacht haben sollte, ist das damit offiziell dementiert. Zu ihrem Instagram-Post stellte Fischer auch einen Videoschnipsel, der einen Ausschnitt aus der neuen Single "See you again" für den Film "Traumfabrik" zeigt. In dem Streifen geht es um ein Liebespaar zu Beginn der 1960er-Jahre in Berlin, das durch den Bau der Mauer getrennt wird.

Fischer hatte sich im Dezember 2018 von ihrem langjährigen Partner Florian Silbereisen getrennt. Sie ging eine neue Beziehung mit einem Tänzer aus ihrer Bühnenshow ein. Im September 2018 sprach sie sich nach den Ausschreitungen in Chemnitz gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit aus.

Ihr bislang letztes Album "Helene Fischer" verkaufte sich 2017 besser als jedes andere in dem Jahr. Laut "New York Times" ist sie die erfolgreichste Sängerin weltweit, die nicht auf Englisch singt. Insgesamt soll sie rund 13 Millionen Platten verkauft haben.