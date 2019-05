Sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter wagen Schauspielerin Hilary Duff und ihr Freund Matthew Koma den nächsten Schritt. Auf Instagram verkündet das Paar freudestrahlend seine Verlobung. Für Duff wäre es bereits die zweite Ehe.

Ein gemeinsames Baby haben sie schon, nun folgt die Verlobung: US-Schauspielerin Hilary Duff und ihr Partner, Musiker Matthew Koma, wollen heiraten. Er habe um ihre Hand angehalten, schrieb Duff auf Instagram zu einem Foto des strahlenden Paares, auf dem sie einen funkelnden Verlobungsring trägt. Auf einem weiteren Selfie - mit Ring - küssen sich die beiden.

Er habe seine beste Freundin gefragt, ob sie seine Frau werden wolle, schrieb der 31-jährige Koma auf seinem Instagram-Profil zu denselben Fotos. Duff und Koma sind seit Anfang 2017 liiert. Das Paar hat eine sechs Monate alte Tochter namens Banks Violet. Die Schauspielerin ist zudem Mutter des sieben Jahre alten Luca Cruz. Dessen Vater ist der Hockey-Profi Mike Comrie, den Duff im August 2010 geheiratet hatte. Anfang 2014 trennten sie sich.

Duff spricht über das Abstillen

Zuletzt hatte Duff am Mittwoch Einblick in ihr Leben als Mutter gegeben. Auf Instagram erklärte sie ihren Fans ausführlich, warum sie ihre Tochter Banks Violet nicht mehr stillt. "Bei der Arbeit abzupumpen, ist scheiße", schrieb die 31-Jährige. Sie nutze die Milchpumpe meist am Set in einem Wohnwagen, während mehrere Leute ihre Haare und ihr Make-up in Ordnung brächten. Das sei nicht das passende Umfeld. Sie habe sich lange Gedanken gemacht, ob sie das Stillen tatsächlich einstellen solle.

"Ich habe den ganzen Tag, und zwar täglich, daran gedacht. Es war ein ständiger Kreislauf in meinem Kopf, ich habe die Vor- und Nachteile abgewogen." Sie habe oft geweint, fühle sich jetzt aber wohl damit. Auch Töchterchen Banks gehe es gut. "Daddy übernimmt jetzt öfters das Füttern. Und Mommy bekommt etwas mehr Schlaf."

Duff steht derzeit für eine neue Staffel der Serie "Younger" vor der Kamera. Die Schauspielerin war als Teenie-Star mit der Disney-Serie "Lizzie McGuire" bekannt geworden und spielte in Filmen wie "Cinderella Story" und "Der perfekte Mann" mit. Zudem hat sie mehrere Pop-Alben aufgenommen.