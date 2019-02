In den vergangenen Jahren machen die Jonas Brothers vor allem mit ihren Liebschaften Schlagzeilen. Doch es gab eine Zeit, da ließen sie noch mit ihrer Musik Teenager-Herzen höher schlagen. Und die soll nun offenbar wiederkommen.

Jackson 5, die Kelly Family und Tokio Hotel kennt jeder, oder? Und bestimmt erinnern sich einige auch noch an "When Will I Be Famous?" des Schmalzlocken-Duos Bros. Oder an das "MMMBop" der Gruppe Hanson.

Mit anderen Worten: Familienbands gibt es wie Sand am Meer, und nicht selten gelingt ihnen zumindest kurzzeitig der Durchbruch im Pop-Universum. Was für viele in den 1990er-Jahren die Kellys waren, waren für die Teenie-Generation vor ein paar Jahren deshalb die Jonas Brothers. Das Trio der Brüder Joe, Nick und Kevin sorgte zwischen 2005 und 2010 für Kreischalarm, ehe sich das Dreigespann nach einer längeren Pause 2013 offiziell trennte. Streit kommt schließlich in den besten Familien vor - und so sollen sich die Brüder nach all der Zeit zusammen auf der Bühne nicht mehr grün gewesen sein.

Joe und Nick versuchten seither mit durchwachsenem Erfolg, eine Solokarriere zu starten, sei es als Sänger oder als Schauspieler. Einzig Kevin begnügte sich damit, lediglich in einer Reality-TV-Serie namens "Married to Jonas" mitzuwirken. In ihr wurde seine Ehe mit einer ehemaligen Friseurin thematisiert, die er 2009 heiratete und mit der er zwei Kinder hat.

Von Miley Cyrus bis Gigi Hadid

Ja, der gute Kevin schlägt ein wenig aus der Art, denn seine beiden Brüder waren im Gegensatz zu ihm stets nicht nur aufs Rampenlicht scharf, sondern auch auf die Frauen. So hat Joe Jonas unter anderem bereits Beziehungen mit Taylor Swift, Demi Lovato, Ashley Greene und Gigi Hadid hinter sich, ehe er sich 2017 mit Schauspielerin Sophie Turner verlobte. Nick Jonas datete dagegen Miley Cyrus, Selena Gomez oder auch Miss Universe Olivia Culpo, bevor er vor wenigen Wochen der Schauspielerin Priyanka Chopra das Jawort gab.

Mit anderen Worten: Die Jungs scheinen sich ihre Hörner inzwischen abgestoßen zu haben. Da liegt es doch nahe, dass sie nun ein Comeback ins Auge fassen. Genau das soll nämlich laut "Us Weekly" in Planung sein - inklusive neuer Musik, einer Tournee und eines Dokumentarfilms über die Familiencombo. Nur an eines müssen sich die Fans demnach neu gewöhnen: Die Gruppe werde nur noch Jonas heißen und auf den Zusatz "Brothers" im Bandnamen verzichten, heißt es. Auch das vielleicht ein Ausdruck dafür, dass die einstigen Teenie-Schwärme erwachsen geworden sind.