"In Hollywahn Klinken putzen" Kid Rock greift Taylor Swift auf Twitter an

Weil sie sich politisch als Demokratin positioniert, wird US-Sängerin Taylor Swift scharf kritisiert. Kid Rock wirft ihr vor, das aus reiner Berechnung zu tun. Noch hat sich die Sängerin nicht dazu geäußert.

US-Rocksänger Kid Rock ("Sweet Southern Sugar") hat Sängerin Taylor Swift ("Lover") in einem Tweet scharf angegriffen - wegen ihrer politischen Haltung. Der Trump-Unterstützer warf Swift vor, nur deswegen Demokratin zu sein, weil sie eine Filmkarriere anstrebe.

"Taylor Swift will Demokratin sein, weil sie in Filmen mitspielen möchte ... mehr nicht. Und es sieht so aus, als ob sie in 'Hollywahn' dafür Klinken putzt. Das ist der älteste Trick der Welt. Viel Glück dabei, Mädchen", so der Tweet des Sängers im Wortlaut.

Bisher hat die 29-Jährige noch nicht auf die Attacke reagiert. Taylor Swift war in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen worden, sich nicht politisch zu äußern. Vor den US-Midterm-Wahlen im vergangenen Jahr unterstützte die Musikerin dann die demokratischen Bewerber aus Tennessee und kritisierte die republikanische Kandidatin Marsha Blackburn und US-Präsident Donald Trump. Der hatte daraufhin Reportern gesagt, Swift habe keine Ahnung von Blackburns Arbeit. "Sagen wir, ich mag Taylors Musik jetzt etwa 25 Prozent weniger, OK?", sagte Trump damals.

In der Titelgeschichte des US-Modemagazins "Vogue" bringt Swift ihr gesteigertes Interesse an Politik zum Ausdruck und gibt außerdem bekannt, dass sie ihre Plattform künftig nutzen wolle, um gesellschaftlichen Wandel zu befördern.