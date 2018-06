Unterhaltung

Leidenschaft im Sex und Streit: Lilly Becker: Trennung tut "unglaublich weh"

Erstmals nach der Trennung von Boris gibt Lilly Becker in einem Interview einen Einblick in ihr Gefühlsleben - und in ihren Schmerz nach dem Ehe-Aus. Doch eine Trennung war offenbar die einzige Lösung für die durch und durch leidenschaftliche Beziehung.

Lilly Becker hat die Trennung von ihrem Ehemann Boris noch lange nicht überwunden. "Es tut so unglaublich weh", sagte das niederländische Model dem "Stern". Nur weil das Ende der Beziehung schon etwas her sei, sei sie überhaupt in der Lage, nun darüber zu sprechen.

Das Ehepaar versuchte demnach mit einer gemeinsamen Therapie, die kriselnde Beziehung zu retten - jedoch ohne Erfolg. "Trennung ist die einzige Lösung", erklärte die 41-Jährige. Wer und ob jemand die Scheidung eingereicht habe, spiele letztendlich aber keine Rolle. "Wir waren in allem immer sehr leidenschaftlich, im Leben, in der Liebe, im Sex und im Streit", beschrieb sie die Beziehung mit der Tennislegende.

In der vergangenen Woche hatte ein Anwalt von Becker die "einvernehmliche und freundschaftliche" Trennung des Paares bestätigt. Becker und die Niederländerin hatten sich 2005 kennengelernt und im Juni 2009 geheiratet.

Für Lilly Becker beginnt nun ein neues Kapitel, sagte sie dem "Stern". "Ich habe eigene Ideen, die ich ausprobieren möchte, und werde mir die Projekte genau ansehen, die man mir anbietet.“

