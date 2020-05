Michelle Hunziker und ihre Tochter nehmen in gemeinsamen Gesprächen kaum ein Blatt vor den Mund. Zumindest gilt das für Aurora, wie die 43-jährige Moderatorin jetzt in einem Interview verrät. Außerdem ist die Familie jetzt um ein Mitglied reicher.

V-Star Michelle Hunziker lässt in den Gesprächen mit ihrer Tochter Aurora kaum ein Thema aus. Das berichtet sie jetzt in einem Interview mit dem Magazin "Bunte".

"Wir können über alles reden. Auch über Sex", zitiert das Blatt die 43-jährige Moderatorin und Sängerin in seiner eben erschienenen Ausgabe. Allerdings schränkte die "Mutter aus ganzem Herzen" das Ganze etwas ein: "Also, vielleicht rede ich nicht unbedingt über mein Sexleben. Aber Aurora über ihres." Es gäbe Dinge, die eine Tochter nicht unbedingt über ihre Mutter wissen müsse.

Komplimente von der Tochter

Aurora Hunziker-Ramazotti ist mit der Erziehung durch ihre Mutter derweil zufrieden: "Sie hat alles richtig gemacht. Sie hat mir sehr viel beigebracht, vor allem, wie ich als Tochter damit umgehe, mit einer so berühmten und schönen Mutter aufzuwachsen."

Die 23-jährige Aurora stammt aus Hunzikers Ehe mit Sänger Eros Ramazotti, von dem sie sich 2009 scheiden ließ. Inzwischen ist sie mit dem 36-jährigen Milliardär Tomaso Trussardi verheiratet. Die Familie wohnt in dem von der Corona-Pandemie besonders gebeutelten Bergamo in Italien. Auch Auroras Freund Goffredo Cerza verbringt seine Zeit dort. Kürzlich durfte Hunziker sich an ihm als Friseurin verdingen.

Neu zur Familie gehört außerdem Greyhound-Welpe Odino. Das Tier ist zwar erst vor etwa einer Woche bei den Trussardis eingezogen, hat aber schon eine eigene Instagram-Seite.