Unterhaltung

Eine "herzliche" Trennung: Nächstes Liebes-Aus im Trump-Clan

Erst das Ehe-Aus von Donald Trump Jr. - nun ist auch die Beziehung von Tiffany Trump am Ende. Aus dem Umfeld der 24-Jährigen heißt es, die Trennung von Ross Mechanic sei "herzlich" gewesen. Und die Tochter des US-Präsidenten hat schon neue Zukunftspläne.

Es scheint eine Trennungswelle durch die Familie Trump zu gehen. Nachdem vergangene Woche das Ehe-Aus von Donald Trump Jr. offiziell bestätigt wurde, ist nun auch Donald Trumps Tochter Tiffany wieder Single. Die 24-jährige Studentin hat sich laut der US-Webseite "Us Weekly" nach zwei Jahren Beziehung von ihrem Freund Ross Mechanic getrennt.

Das Liebes-Aus liegt einem Insider zufolge allerdings schon etwas zurück. Demnach habe es bereits im vergangenen Herbst eine "herzliche" Trennung gegeben. Angeblich wolle sie sich mehr auf ihr Jurastudium konzentrieren, heißt es weiter.

Das letzte gemeinsame Foto mit Ross Mechanic hat Tiffany im Juli 2017 auf Instagram geteilt. Mit ihm hat sie sich ohnehin selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Eine der wenigen Ausnahmen stellte die New York Fashion Week im Februar 2017 dar, wo das junge Paar nebeneinander in der ersten Reihe Platz genommen hatte.

Ross ist Mitglied der Demokraten

Tiffany und Ross hatten sich während ihrer gemeinsamen Zeit an der Universität von Pennsylvania kennengelernt und sind waren seit 2015 ein Paar. Die Beziehung hatte sogar einen politischen Beigeschmack, weil Ross eingetragenes Mitglied bei den Demokraten ist.

Ross soll derweil bereits wieder anderweitig turteln. Am Valentinstag postete er in seiner Instagram-Story bereits ein Bild, auf dem er eine braunhaarige Schönheit küsst. Dabei soll es sich um eine PR-Beraterin aus New York handeln. Mittlerweile soll er mit ihr liiert sein.

Tiffany Trump ist die jüngste Tochter von US-Präsident Donald Trump und das einzige Kind aus dessen zweiter Ehe mit Marla Maples.

