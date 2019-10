Traumhochzeit auf Malediven? Ein weißes Kleid, ein Blumenstrauß und schöne Fotos gehören für die Braut Amiry Aly dazu. Doch der Bräutigam - Comedian Oliver Pocher - versteht unter Romantik wohl etwas anderes.

"Ganz normaler Tag im Paradies" für Amira Aly? So kommentierte das Model ein Foto von sich auf Instagram. Auf dem Bild trägt die frischgebackene Ehefrau von Comedian Oliver Pocher ein weiß-besticktes Brautkleid, in der Hand hält sie einen Strauß weißer Rosen. Ihr langes schwarzes Haar ziert ein weißer Blumenkranz. Aufgenommen wurde das Bild auf den Malediven - dorthin hatten sich die beiden vor wenigen Tagen in den Urlaub verabschiedet.

Auf einer zweiten Aufnahme ist Aly nochmal aus etwas größerer Distanz vor einem großen Holztor zu sehen. Ihr weißes Kleid kommt hier voll zur Geltung. Schuhe trägt sie keine. Fans und Freunde des Paars kommentieren fleißig die Fotos. Allen voran Oliver Pocher, der seine Verlobte fragt: "Und wo war ich!?"

Pocher und Aly sind offiziell seit November 2018 ein Paar, ihre Verlobung gaben sie im September 2019 bekannt. Die beiden erwarten in Bälde ein Kind. Laut eigener Aussagen befindet sich Aly in der "Endphase" ihrer Schwangerschaft. Für die 26-Jährige ist es das erste Kind. Pocher war zuvor mit dem Model Sandy Meyer-Wölden verheiratet, mit der er drei Kinder hat.

Heimliche Trauung und öffentlicher Striptease

Offiziell bestätigt wurde die Hochzeit bislang weder von Pocher noch von Aly. Laut RTL.de traute sich das Paar aber bereits am Samstag im "Jumeirah Vittaveli Maldives"-Hotel auf der Insel Bolifushi Island. Nur 13 Gäste aus dem engsten Familien- und Freundeskreis seien dabei gewesen, heißt es.

Bevor für das Paar die Hochzeitsglocken läuteten, hatte Aly noch kurz Gelegenheit, ihren Junggesellenabschied zu feiern. Der wurde von einem bizarren Highlight gekrönt:

"Jede Frau bekommt den Junggesellenabschied, den sie verdient auf den Malediven!", schrieb Pocher auf seinem Instagram-Account und postete dazu ein schräges Video. Im Clip tanzt der Comedian oben ohne vor seiner Amira. Zunächst hat er wenigstens rote Shorts an. Diese zieht er dann aus und präsentiert sich seiner Geliebten – und seinen 283.000 Followern – in knapper grauen Unterhose. Sehr sexy.

Wer nach einer ausgefallenen Idee für seine Party sucht, kann sich übrigens bei Pocher melden: "Jetzt günstig buchen, auch für Ihre Weihnachtsfeier...", kommentierte er das Video.