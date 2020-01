Schon ein Hingucker: die Pussycat Dolls in London.

Die Passanten dürften nicht schlecht gestaunt haben. Wann bekommt man schließlich schon mal fünf Pussycat Dolls auf einmal in freier Wildbahn zu sehen? In Londons Straßen markierte die Gruppe um Sängerin Nicole Scherzinger mit einem stilsicheren Auftritt ihr Revier.

Die Pussycat Dolls halten zusammen - komme, was wolle. Nachdem die Sängerinnen rund um Frontfrau Nicole Scherzinger im November vergangenen Jahres ihr Comeback gefeiert haben, treten sie nun wieder als geschlossene Einheit auf. Und das ganz schön modisch, wie ihr jüngster Auftritt in den Straßen Londons unter Beweis stellt.

Rockige Lederhosen, elegante Blusen, hohe Hacken und jede Menge Star-Appeal: Ashley Roberts, Jessica Sutta, Scherzinger, Kimberly Wyatt und Carmit Bachar scheinen noch immer ganz genau zu wissen, wie sie bei ihren Fans am besten ankommen. Die Looks der Damen in Creme, Blau, Weiß und Schwarz sind perfekt aufeinander abgestimmt. Keine stiehlt den jeweils anderen die Show.

Ashley Roberts getrennt

Gerade jetzt scheint dieser Zusammenhalt der Pussycat Dolls wichtiger denn je: Ashley Roberts ist frisch getrennt. Bei Twitter gab ihr Ex-Partner, der italienische Tänzer Giovanni Pernice, bekannt, er und die 38-Jährige nicht länger zusammen seien. "Wir bleiben Freunde und wünschen einander für die Zukunft alles Gute", schrieb er. Die Sängerin selbst hat sich zu der Trennung bislang noch nicht geäußert.

Die Pussycat Dolls feierten in den 2000er-Jahren mit Hits wie "Buttons" und "Don't Cha" große Erfolge - dann kam es zum Bruch. Immer mehr Mitglieder stiegen aus, um eigene Wege zu gehen. Auch Frontfrau Scherzinger legte schließlich eine Solokarriere hin. Zehn Jahre später stehen die fünf Frauen nun wieder gemeinsam auf der Bühne, allerdings ohne Sängerin Melody Thornton. Im Jahr 2020 wollen sie in Großbritannien mit alter und neuer Musik auf Tour gehen.