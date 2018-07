Unterhaltung

Alessio bald großer Bruder?: Sarah Lombardi möchte noch ein Kind

Kaum ist die Beziehung zu ihrem neuen Freund offiziell, will Sarah Lombardi Nägel mit Köpfen machen. In einem Interview verrät sie, dass bereits übers Zusammenziehen gesprochen wird - und über Nachwuchs. Bei letzterem hat Sarah einen ganz bestimmten Wunsch.

Dass Sarah Lombardi auf Wolke sieben schwebt, hat sie auf Instagram bereits mehr als deutlich gemacht. Nachdem ihr neuer Freund Roberto Otsuni enttarnt ist und die beiden ihr Glück öffentlich gemacht haben, soll jetzt offenbar alles ganz schnell gehen. Die ehemalige "DSDS"-Kandidatin und ihr Freund schmieden schon fleißig Zukunftspläne: Obwohl das Paar erst seit einigen Monaten zusammen ist, denkt es bereits über eine Erweiterung der Familie nach.

In einem Interview mit der Zeitschrift "Closer" verrät Sarah Lombardi, dass sie sich ein Geschwisterchen für ihren Sohn Alessio wünscht - am liebsten ein Mädchen. Pietro Lombardi, der Vater des dreijährigen Alessio, hatte Sarah bereits viel Glück für ihre neue Beziehung gewünscht. An ihm dürfte die Familienerweiterung also nicht scheitern.

Erst vor wenigen Wochen hatte Sarah Lombardi zugegeben, wieder frisch verliebt zu sein. Gegenüber "Closer" verriet sie nun, dass es nicht nur beim Kinderkriegen schnell gehen soll: Sie und Roberto denken auch darüber nach, zusammenzuziehen.

Quelle: n-tv.de