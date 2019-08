Zlatko zieht wieder in den Container

Zusammen mit Kumpel Jürgen war er einst der Star der allerersten "Big Brother"-Staffel. Danach folgte eine kurze Gesangskarriere. Nun zieht Zlatko erneut in den Container ein, diesmal aber als Promi.

"Big Brother" machte Zlatko einst zum Prominenten, jetzt zieht er bei "Promi Big Brother" ein. Der Privatsender Sat.1 gab bekannt, dass der Kraftfahrzeugmechaniker, Reality-Star und Schlagersänger in der anlaufenden Staffel von "Promi Big Brother" ("PBB") dabei ist.

Der 43-jährige Zlatko Trpkovski war im Jahr 2000 erstmals Kandidat der Überwachungsshow "Big Brother" gewesen und gehört zu den wenigen Gesichtern der Originalsendung, die vielen Zuschauern in Erinnerung blieben, obwohl er damals recht früh ausschied.

Legendär wurde jedoch nicht nur seine Freundschaft mit Container-Kumpel Jürgen Milski, der später eine Ballermann-Karriere einschlug. Auch so mancher Spruch des Baden-Württembergers erlangte Kultstatus. Etwa der, als er einräumte, den Dichter William Shakespeare nicht zu kennen und hinter dessen Namen stattdessen ein Getränk mit der Bezeichnung "Shakesbier" vermutete.

Nach der Show hatte Zlatko kurzen Erfolg als Schlagersänger, mit den Songs "Ich vermiss' Dich (wie die Hölle)" und "Großer Bruder". Als weitere Hits ausblieben, zog er sich ins Privatleben zurück.

Nun kehrt er zu "Big Brother" zurück - allerdings in einem anderen Format. Denn seit einigen Jahren läuft die Sendung auch mit Stars und Sternchen. Die neue Staffel von "PBB" beginnt an diesem Freitag. Dabei sind außerdem "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Theresia Behrend-Fischer, TV-Detektiv Jürgen Trovato, Ex-Dschungelkönig Joey Heindle, die frühere "Köln 50667"-Darstellerin Janine Pink, Youtuber Christos Manazidis, "Bachelor"-Teilnehmerin Eva Benetatou, Bert Wollersheims Frau Ginger Costello, "Love Island"-Kandidat Tobi Wegener und Hellseherin Lilo von Kiesenwetter.