Es ist nicht das erste Mal, dass das Team von Günter Wallraff sich bei Burger King undercover genauer umsieht. Dabei stoßen die Reporter erneut in einzelnen Filialen auf Hygienemängel und fragwürdige Arbeitsstandards. Der Fast-Food-Gigant bezieht Stellung - und holt zum Gegenschlag aus.

Alte Burger, die mit neuen Zutaten "verbessert" zurück in den Verkauf gehen, Veggie-Patties, die im Fleischsud baden und ein Dienstplan-Tool, das in sieben Monaten 75.000 Rechtsverletzungen dokumentiert hat: Die neuen "Team Wallraff"-Enthüllungen bei Burger King sind alles andere als appetitanregend. Wie rechtfertigt sich der Fast-Food-Gigant dieses Mal?

"Wir wissen, dass es Themen gibt, an denen wir arbeiten müssen. Es ist menschlich, dass bei 25.000 Mitarbeitenden in 750 Restaurants auch Fehler passieren können. Daraus lernen wir." So beginnt die Online-Stellungnahme von Burger King auf einer eigens hierfür angelegten Unterseite mit dem Titel "King ist, wer an sich arbeitet". Man habe unter anderem Schulungen verbessert und Kontrollen verschärft, außerdem zur besseren Unterscheidung "Plant-based Chicken"-Produkte mit Petersilienstückchen versehen.

Doch trotz dieses Eingeständnisses wirft das Unternehmen "Team Wallraff" vor, "tendenziös und unausgewogen" berichtet zu haben. Es sei nur aus wenigen Restaurants berichtet und Negatives massiv überbetont worden. Was die teils erschreckenden Missstände in Sachen Hygiene und Lebensmittelsicherheit angeht, pflichtet der Burger-Riese allerdings bei: "Ja, wir haben hier […] Dinge gesehen, die absolut nicht akzeptabel sind". Man würde die in der Sendung vorgebrachten Vorwürfe prüfen, hieß es.

Dass es systematische Rechtsverletzungen gegeben habe, weist Burger King ausdrücklich zurück: "Selbstverständlich achten wir auf geltende Arbeitszeitgesetze und halten unsere Mitarbeitenden an, Pausen und Ruhezeiten einzuhalten." Dennoch auch hier das Versprechen: "Wir werden den Vorwürfen nachgehen." Bleibt die Frage: Werden die aufgedeckten Missstände diesmal endgültig beseitigt?

Der Artikel erschien zuerst bei rtl.de