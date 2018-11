Panorama

Bombendrohung in Chemnitz: Feine Sahne Fischfilet unterbricht Konzert

Am Vortag erst muss eine Veranstaltung mit Feine Sahne Fischfilet abgesagt werden, nun bedroht ein anonymer Anrufer ein Konzert der Punkband in Chemnitz. Die Polizei handelt sofort.

Ein Konzert der Punkband Feine Sahne Fischfilet in Chemnitz ist wegen einer Bombendrohung unterbrochen worden. "Es gab eine telefonische Drohung bei der Polizei", sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten und die Konzertorganisatoren hätten die Drohung sehr ernst genommen. Daraufhin wurden die rund 550 Besucher aufgefordert, den Veranstaltungsort zu verlassen. Bei einer Überprüfung des Gebäudes seien aber keine "relevanten Gegenstände" festgestellt worden, so die Sprecherin. Daraufhin konnte das Konzert fortgesetzt werden.

Laut einem Bericht der "Freien Presse" begann die Polizei die Räumung nach dem Auftritt der Vorband Aktenzeichen. Nach einer Durchsuchung des Hauses gab die Polizei dann aber Entwarnung. Das Publikum wurde nach einer Stunde wieder eingelassen und die Hauptband Feine Sahne Fischfilet konnte mit Verspätung die Bühne betreten. "Danke und Gruß an alle Unterstützer und diejenigen, die vor Ort mit uns gemeinsam die Sache durchziehen", ließ die Plattenfirma der Band an die Wartenden ausrichten.

Die Musiker von Feine Sahne Fischfilet engagieren sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus. Erst am Mittwoch war nach einer Drohung eine Vorführung des Dokumentarfilms "Wildes Herz" über Feine Sahne Fischfilet in Bad Schwartau in Schleswig-Holstein abgesagt worden. Sie hatte auch beim großen #wirsindmehr-Konzert in Chemnitz im September gespielt. Der Band aus Mecklenburg-Vorpommern werden aus früheren Jahren gewaltverherrlichende Texte vorgeworfen, von denen sie sich aber inzwischen distanziert hat.

Quelle: n-tv.de