Die restliche Welt hat China bei der Zahl der Coronavirus-Fälle abgelöst. Deshalb steht ab sofort Europa im Fokus der Pandemie, teilt das Robert-Koch-Institut mit. Auch die Gefährdungslage für die deutsche Bevölkerung verschlimmert sich. Mutmaßlich gibt es "wesentlich" mehr Infektionen als bekannt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) stuft das Risiko für die Bevölkerung durch das neuartige Coronavirus nun als "hoch" ein. RKI-Präsident Lothar Wieler begründete die Änderung der Risikoeinschätzung mit der großen Dynamik der Pandemie, dem starken Anstieg der Fallzahlen sowie Alarmsignale aus öffentlichen Gesundheitsdiensten und von Kliniken. Zudem gebe es immer mehr Fälle, die nicht mehr auf bekannte Fälle zurückgeführt werden könnten. Das Risiko für die Bevölkerung variiere von Region zu Region und könne regional auch "sehr hoch" sein wie im Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen.

Die Zahl der bestätigten Coronafälle in Deutschland lag am frühen Morgen nach Auswertung der Daten vom Robert-Koch-Institut und den Gesundheitsbehörden der Bundesländer bei 7232 Fällen. Demnach sind 17 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bestätigt worden. Weltweit sind nun mehr Menschen infiziert als in China. In China seien es rund 81.000 und im Rest der Welt 86.000, sagte RKI-Chef Wieler. "Zurzeit ist Europa im Fokus der Pandemie."

Wieler betonte zugleich, es müsse davon ausgegangen werden, dass die Erkrankungszahlen wesentlich höher seien, als sie dem RKI übermittelt würden. Es müsse weiterhin alles getan werden, um die Ausbreitung einzudämmen, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.

Das Robert-Koch-Institut erfasst die Lage kontinuierlich, bewertet alle Informationen und schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein. Mit Blick auf die drastischen Schutzmaßnahmen hatte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Montag erklärt, dass frühestens Ende kommender Woche mögliche Effekte zu sehen sein werden. "Man müsste nach zehn bis zwölf Tagen sehen, ob diese Maßnahmen greifen." Die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nimmt laut RKI mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu.