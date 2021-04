Schütze tötet acht Menschen in Indianapolis

Verletzte in Paketzentrum

(Foto: picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Wire)

Die Polizei in Indianapolis rückte in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) zu einem Großeinsatz aus. (Symbolbild).

Am Donnerstagabend rückt die Polizei in der US-Stadt Indianapolis zu einem Großeinsatz aus. Bei einer Schießerei beim Paketdienst Fedex kommen acht Menschen ums Leben, wie die Polizei mitteilt. Der Schütze soll sich selbst das Leben genommen haben.

Bei einer Schießerei in Indianapolis sind nach Angaben der Polizei acht Menschen ums Leben gekommen. Ort des Geschehens sei am späten Donnerstagabend (Ortszeit) ein Gebäude des Paketdienstes Fedex in der Nähe des internationalen Flughafens der US-Metropole gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Der mutmaßliche Täter habe sich offenbar selbst das Leben genommen.

Weiter hieß es, die Polizei sei um kurz nach Mitternacht vor Ort eingetroffen und gehe inzwischen davon aus, dass die Gefahr für die Anwohner vorüber sei. Wie der US-Sender CNN berichtete, seien die Beamten zuvor von einer "Massenanzahl von Verletzten" ausgegangen. Zudem sollen mehrere Menschen in umliegenden Krankenhäusern mit Schusswunden behandelt werden. Gegenüber den US-Lokalsender WRTV Indianapolis berichtete ein Zeuge ebenfalls von mehreren Schüssen und mindestens einem Körper auf dem Boden.

Fedex-Sprecher Jim Masilak sagte zu CNN, es handele sich um ein "tragisches" Ereignis. "Sicherheit ist unsere oberste Priorität, und unsere Gedanken sind bei all denen, die betroffen sind. Wir arbeiten daran, mehr Informationen zu sammeln und kooperieren mit den Ermittlungsbehörden."

In den USA sind Schusswaffen weit verbreitet, immer wieder kommt es zu tödlichen Schießereien. Alle Bemühungen um ein strengeres Waffenrecht sind bisher aber am Widerstand der mächtigen Waffenlobby gescheitert. US-Präsident Joe Biden hat nun einen neuen Anlauf angekündigt, die Schusswaffengewalt im Land einzudämmen.