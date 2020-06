Der Corona-Ausbruch im Schlachthof von Clemens Tönnies ist ab sofort ein Fall für die Justiz: Bei ihr sind mehrere Anzeigen eingegangen. Für den Schalke-Boss wird es auch im familiären Umfeld ungemütlich. Sein Neffe erhebt in einem persönlichen Brief schwere Vorwürfe.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld untersucht den massenhaften Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. Sie ermittelt wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Es seien fünf Strafanzeigen eingegangen, sagte Oberstaatsanwalt Martin Temmen. Darunter sei auch eine Anzeige der Bielefelder Bundestagsabgeordneten Britta Haßelmann von den Grünen. Ermittelt wird zunächst gegen Unbekannt.

Nach dem Corona-Ausbruch in Deutschlands größtem Schlachtbetrieb hat Robert Tönnies seinen Onkel Clemens Tönnies in einem persönlichen Brief zudem aufgefordert, als Geschäftsführer der Gesellschaft zurückzutreten. Dessen Sohn Max Tönnies solle die Arbeit übernehmen, heißt es in dem Schreiben vom 19. Juni, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In einem anderen Schreiben vom 17. Juni wirft Robert Tönnies der Geschäftsleitung und dem Beirat des Konzerns weiterhin unverantwortliches Handeln sowie die Gefährdung des Unternehmens und der Bevölkerung vor. Er fordert die Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass es unter den Mitarbeitern des Schlachtbetriebs in Ostwestfalen zu einem Ausbruch mit einer Vielzahl von Corona-Infizierten gekommen ist. Nach der Ursache wird noch gesucht. Der Kreis Gütersloh ordnete Quarantäne für die Betroffenen an und schloss bis zu den Sommerferien als Vorsichtsmaßnahme Schulen und Kindergärten.

Robert Tönnies hält wie sein Onkel Clemens die Hälfte an dem Unternehmen. Seit Jahren streiten sich die beiden um die Führung und Ausrichtung des Konzerns. Robert, Sohn des verstorbenen Firmengründers Bernd Tönnies, wirft der Geschäftsleitung und dem kontrollierenden Beirat vor, seit 2017 geltende Unternehmensleitsätze zur Abschaffung von Werkverträgen nicht umzusetzen.