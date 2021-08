Langsam steigen in den betroffenen gebieten bereits die Pegel.

In den USA hat die Hurrikan-Saison begonnen und für morgen erwarten Experten gleich einen Sturm der zweithöchsten Kategorie. Der Wetterdienst warnt vor beträchtlichen "Überschwemmungen". Der Klimawandel lässt die Stürme immer mächtiger werden.

Mit Evakuierungen und eindringlichen Warnungen rüsten sich die USA für den ersten schweren Hurrikan des Jahres: Die Behörden des Bundesstaats Louisiana verhängten vorsorglich den Ausnahmezustand und riefen die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben des Wetterdiensts NHC dürfte "Ida" als Hurrikan der besonders hohen Kategorie 4 am morgigen Sonntag in Louisiana auf Land treffen - fast auf den Tag genau 16 Jahre nach den Verwüstungen durch Hurrikan "Katrina".

"Die Bewohner von Louisiana haben nur bis heute Abend, um sich auf den Hurrikan vorzubereiten", erklärte an diesem Samstag Gouverneur John Bel Edwards. Er warnte von "schweren Konsequenzen im ganzen Bundesstaat". Der Wetterdienst sagte für Louisiana und die Küstengebiete von Mississippi und Alabama heftigen Regen, "beträchtliche" Überschwemmungen und Sturmfluten im Gefolge des Wirbelsturms voraus. Er stufte "Ida" als "extrem gefährlich" ein. "Die Zeit zum Handeln ist JETZT", twitterte die Behörde. Kategorie 4 ist die zweithöchste und bedeutet Windgeschwindigkeiten von mindestens 209 Kilometern pro Stunde.

Bedroht ist laut NHC auch New Orleans, wo 2005 durch "Katrina" mehr als 1800 Menschen ums Leben kamen und 80 Prozent der Stadt überschwemmt wurden. Die Stadtverwaltung erließ eine Evakuierungsanordnung für Gebiete, die außerhalb des Deich- und Schleusensystems wohnen, das die niedrig gelegene Stadt schützt.

Raffinerie stellt Betrieb ein

Bürgermeisterin LaToya Cantrell rief zudem die Bewohner von New Orleans innerhalb des Schutzsystems auf, in ihren Häusern zu bleiben. "Wir wollen nicht, dass sich die Menschen auf die Straßen begeben und sich damit in größere Gefahr bringen", sagte sie der örtlichen Nachrichten-Website nola.com. Darüber hinaus würden öffentliche Schutzräume eingerichtet.

Wegen des Hurrikans hat der Ölverarbeitungskonzern Phillips 66 Insidern zufolge den Betrieb in einer Raffinerie nahe New Orleans unterbrochen. Die Anlage "Alliance" mit einer Kapazität von 255.600 Barrel pro Tag sei vollständig heruntergefahren worden, sagten sie. Phillips 66 hatte den Schritt angekündigt und dies mit dem herannahenden Tropensturm begründet. Ein Firmensprecher sagte aber lediglich, alles verlaufe nach Plan. Spekulationen auf Versorgungsengpässe wegen Produktionsstörungen im Golf von Mexiko hatten den Ölpreis zuletzt in die Höhe getrieben.

"Ida" hatte am Freitag als Hurrikan der Kategorie 1 die Südwestküste Kubas erreicht. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde traf er die Stadt La Coloma in der Provinz Pinar del Rio. Vorsorglich waren dort der Strom abgeschaltet und mehr als 10.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Auch in der Hauptstadt Havanna wurden Tausende Einwohner evakuiert, der öffentliche Verkehr wurde eingestellt. Der Klimawandel sorgt nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern zu steigenden Temperaturen der Meeresoberfläche und damit zu stärkeren Wirbelstürmen, die vor allem für Küstenorte weltweit eine zunehmende Bedrohung darstellen.