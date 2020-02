Fast 30 Jahre stand er an der Spitze eines der einflussreichsten Länder der arabischen Welt. Erst die Proteste des Arabischen Frühlings beenden die Amtszeit des ägyptischen Staatspräsidenten vorzeitig. Nun ist Husni Mubarak im hohen Alter gestorben.

Ägyptens früherer Langzeitmachthaber Husni Mubarak ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in einem Militärkrankenhaus in Kairo, wie das staatliche ägyptische Fernsehen berichtete sowie sein Schwager bestätigte. Mubarak stand fast 30 Jahre an der Spitze des bevölkerungsreichsten Landes der arabischen Welt. Er trat im Zuge der Proteste im sogenannten Arabischen Frühling zurück.