Wiederholungswahl in Berlin

Wiederholungswahl in Berlin CDU baut Vorsprung aus - SPD überholt Grüne

CDU-Spitzenkandidat Wegner schickt sich an, die Wahl in Berlin zu gewinnen. Doch ob er eine Koalition zustande bekommt, ist mehr als fraglich.

Die Berliner CDU setzt sich im Rennen um das Rote Rathaus in Berlin ab - und stärkt damit wohl nur ihre Oppositionsrolle. In der jüngsten Umfrage zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin kann der amtierende Senat auf eine weitere Amtszeit hoffen.

Zehn Tage vor der Wiederholungswahl in Berlin baut die CDU in einer Umfrage ihre Spitzenposition aus. Demnach käme die Partei und ihr Spitzenkandidat Kai Wegner aktuell auf 25 Prozent, wie aus dem jüngsten ARD-Deutschlandtrend hervorgeht. Die SPD um die derzeit Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey würde 19 Prozent der Stimmen erhalten. Die Sozialdemokraten überholen in der Umfrage nach Monaten damit auch wieder die mitregierenden Grünen, die auf 18 Prozent kämen. Die Linken als dritte Partei im rot-grün-roten Senat erhielten 12 Prozent.

Im Vergleich zur vorhergehenden Erhebung legt die CDU zwei Punkte zu. Die SPD gewinnt einen Zähler und die Grünen büßen vergleichsweise kräftig drei Punkte ein. Die AfD verliert einen Punkt auf zehn Prozent, die FDP liegt unverändert bei 6 Prozent.

Damit kann sich das Bündnis aus SPD, Grünen und Linken Hoffnungen auf einen Verbleib in der Landesregierung machen. Zwar ist Giffey ohne konkrete Bündniszusage in den Wahlkampf gegangen. Doch haben die Grünen eine Beteiligung an einer CDU-geführten Koalition ausgeschlossen. Rechnerisch wären weitere Bündnisse denkbar - etwa eine Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP oder eine Kenia-Koalition, doch ist es beinahe ausgeschlossen, dass die SPD auf die Möglichkeit, den Senat zu führen, verzichten würde.

Giffey bei Spitzenkandidaten vorn

Würden Regierende Bürgermeisterin oder Bürgermeister direkt gewählt, würden sich 32 Prozent der Befragten für Giffey entscheiden und 26 Prozent für Wegner. 16 Prozent Zustimmung bekam die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Sie ist derzeit Umwelt- und Verkehrssenatorin.

Bei der Abgeordnetenhauswahl am 26. September 2021 hatte die SPD 21,4 Prozent erreicht. Die Grünen lagen mit 18,9 Prozent auf Platz zwei, dahinter folgte die CDU mit 18,0 Prozent. Die Linke erhielt damals 14,1 Prozent, die AfD 8,0 und die FDP 7,1 Prozent. Weil bei der Wahl viele Probleme und Fehler auftraten, ordnete der Berliner Verfassungsgerichtshof eine komplette Wiederholung an, die am 12. Februar stattfindet.

Für die Erhebung hat infratest dimap zwischen 30. Januar und 1. Februar den Angaben zufolge 1540 Wahlberechtigte in Berlin telefonisch und online befragt. Die Schwankungsbreite liegt laut ARD bei 2 bis 3 Prozentpunkten.