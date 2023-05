Die Grünen stehen wegen des Gebäudeenergiegesetzes und der Affäre um Staatssekretär Graichen in der Kritik. Zumindest bei der Wärmewende wagt die Fraktion einen Befreiungsschlag: Sie will den großen Heizungstausch bei kleinen Einkommen deutlich stärker fördern, als es die Ampel bislang vereinbart hat.

Die SPD warnt vor "Klimaschutz mit der Brechstange", die FDP vor einer "Überforderung" der Menschen. Die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zum Ende fossiler Heizungen, das maßgeblich aus dem Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stammt, genießt nicht einmal bei den Ampel-Koalitionspartnern der Grünen vollen Rückhalt. Geschweige denn in der Bevölkerung: In einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv lehnten Mitte April 78 Prozent der Befragten das weitgehende Verbot für den Neueinbau von Öl- und Gasheizungen ab kommendem Jahr ab. Das GEG soll nach der Verabschiedung durch das Bundeskabinett im Bundestag festgezurrt und bis zum Sommer verabschiedet werden. Die Grünen-Fraktion unternimmt nun einen Vorstoß, die Fördersummen für Haushalte mit kleinen Einkommen massiv auszuweiten. Das geht aus einem Papier hervor, das ntv vorliegt.

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Basisförderung von 30 Prozent für jeden und jede Technologieform, die die Vorgabe von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien beim Heizen erfüllt, soll bleiben. Auch die Klimaboni für Menschen, die Sozialhilfe empfangen, für Eigentümer, die vorzeitig die Vorgaben übererfüllen sowie für Betroffene einer Heizungshavarie sollen demnach bleiben. Klimaboni erhöhen die Grundförderung auf 40 oder gar 50 Prozent der Heizungstauschkosten. Die Grünen-Fraktion schlägt nun eine zusätzliche sozial gestaffelte Förderung vor, die bis zu 80 Prozent der Umbaukosten abdeckt.

Zusätzliches Geld bis 60.000 Euro Bruttoeinkommen

"Sozial und bezahlbar soll Wärme sein - und deshalb diese soziale Förderung als Vorschlag von uns", sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann im "ntv Frühstart". Damit die Wärmewende gelinge, sei es wichtig, dass sie große Akzeptanz finde. "Da ist für mich die soziale Frage entscheidend."

Den Höchstsatz von 80 Prozent sollen Menschen mit kleinem Einkommen erhalten: bis zu 20.000 Euro Brutto pro Jahr und Haushalt. Das würde auch zahlreiche Rentner umfassen. Wer gemeinsam nicht mehr als 60.000 Euro zu versteuerndes Haushaltseinkommen meldet, soll auf mindestens 40 Prozent Förderung kommen - plus Klimaboni, etwa im Havariefall. Auch die noch nicht festgelegten Förderkredite wollen die Grünen bei Zinskonditionen und Tilgungssätzen am Haushaltseinkommen ausrichten.

Ärger absehbar

Die Antragstellung soll sich am Modell des früheren Baukindergeldes orientieren: Antragsteller sollen ihr Durchschnittseinkommen der vorangegangenen zwei Jahre angeben. Das sei ein "erprobtes und unkompliziertes Verfahren", heißt es im Grünen-Konzept. Nicht beziffert werden die deutlich steigenden Kosten für den Bundeshaushalt. Habeck wollte die Fördergelder bislang aus dem Klimatransformationsfonds bestreiten. Der würde für derart erweiterte Fördersätze nicht ausreichen.

Weil aber die FDP und ihr Vorsitzender, Bundesfinanzminister Christian Lindner, nicht mehr Geld zur Verfügung stellen wollen, ist erneuter Ärger in der Koalition programmiert. Allerdings dürften die Grünen die SPD an ihrer Seite haben: Die Sozialdemokraten fordern eine sozialere Ausgestaltung des GEG.

Auch die Mieter will die Grünen-Fraktion stärker vor Modernisierungsumlagen schützen: Die Umlage solle nach einem erfolgten Umbau begrenzt werden auf vier Prozent im Jahr und nicht mehr als 1,50 Euro pro Quadratmeter und Monat in acht Jahren, heißt es in dem Fraktionskonzept. Eine stärkere Entlastung von Vermietern, Kommunen und gemeinnützigen Eigentümern sieht das Papier dagegen explizit nicht vor. Auch hier könnte es Ärger mit der FDP geben, die vor einer Überforderung von Vermietern warnt. Sollten diese ebenfalls stärker entlastet werden, wird das Vorhaben noch teurer.