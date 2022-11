Iran bereitet Lieferung ballistischer Raketen an Russland vor

Waffenschau im Iran - Teheran könnte zum wichtigsten Unterstützer Russlands in seinem Krieg gegen die Ukraine avancieren.

Mit iranischen Kamikaze-Drohnen sorgt Russland bereits seit Längerem für Angst und Schrecken in der Ukraine. Nach einem Medienbericht plant Teheran nun die Ausweitung seiner Waffenlieferungen: Erstmals sollen auch hochpräzise Lenkraketen dabei sein.

Der Iran bereitet die Lieferung von rund 1000 zusätzlichen Waffen an Russland vor - darunter sollen Boden-Boden-Raketen mit kurzer Reichweite und weitere Angriffsdrohnen sein, berichtet der US-Sender CNN unter Verweis auf Beamte eines westlichen Staates. Die Waffen sollen demnach im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden. Es wäre zugleich das erste Mal, dass der Iran moderne Präzisions-Lenkraketen nach Russland liefert.

Laut dem Bericht könnten diese Waffen Russland auf dem Schlachtfeld einen erheblichen Vorteil verschaffen. Gleichzeitig würde der Iran seine Unterstützung für Russland mit der Lieferung erheblich ausweiten. Wann genau diese in Russland eintreffen wird, ist zwar unklar, doch gehen die von CNN zitierten Beamten davon aus, dass die Waffen auf jeden Fall noch vor Ende des Jahres eintreffen.

Die jüngste Waffenlieferung des Iran an Russland soll etwa 450 Drohnen umfasst haben, welche bereits gegen die Ukraine eingesetzt worden seien, so der Bericht. Die ukrainische Seite hatte jedoch erklärt, dass sie mehr als 300 iranische Drohnen abfangen konnte.

Drohnen spielen in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine wichtige Rolle. Ihr Einsatz hat seit dem Sommer zugenommen. In den letzten Wochen hatte Russland iranische Kamikaze-Drohnen eingesetzt, um wichtige Energieinfrastrukturen in der Ukraine anzugreifen.

Aber auch die Ukraine setzt offenbar auf Drohnen, um wertvolle militärische Ziele des Gegners anzugreifen: So soll der Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim von fliegenden und auch schwimmenden Drohnen ausgeführt worden sein.