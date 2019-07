In der Debatte um eine mögliche deutsche Beteiligung an einer US-geführten Militärmission in der Straße von Hormus erteilt SPD-Außenminister Heiko Maas Washington eine klare Absage. Damit liegt er auf Kurs mit seiner Partei.

Eine US-Bitte zur Beteiligung Deutschlands an einem Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen im Golf von Hormus hat SPD-Bundesaußenminister Heiko Maas jetzt klar abgelehnt. "An der von den USA vorgestellten und geplanten Seemission wird sich die Bundesregierung nicht beteiligen", sagte Maas während eines Aufenthalts in Warschau. "Wir befinden uns da in enger Abstimmung mit unseren französischen Partnern." Maas begründete die deutsche Absage damit, dass die Bundesregierung die US-Strategie des "maximalen Drucks" auf den Iran für falsch halte. Deutschland wolle keine militärische Eskalation und setze weiterhin auf Diplomatie.

Zuvor hatte sich die Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer ähnlich geäußert. CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte hingegen noch kurz vor der Maas-Äußerung gesagt, es sei noch keine endgültige Entscheidung getroffen: "Wir prüfen zurzeit in enger Absprache mit Großbritannien und mit Frankreich diese Anforderungen."

Doch auch Kramp-Karrenbauer hatte den USA wenig Hoffnungen gemacht, dass es zu einer positiven Antwort kommen könnte. So verwies sie unter anderem darauf, dass Deutschland und die Europäer im Gegensatz zu den USA am Erhalt des internationalen Atomabkommens mit dem Iran interessiert sind. Deutschland setze alles daran, dass es zu einer diplomatischen und friedlichen Lösung mit dem Iran komme und dass der Vertrag zur Verhinderung einer iranischen Atombombe eingehalten werde.

Vor allem die SPD war gegen die US-Mission

Die USA versuchen bereits seit Wochen, breite Unterstützung für eine Militärmission zum Schutz von Handelsschiffen vor iranischen Angriffen in der Straße von Hormus im Persischen Golf zu bekommen. Sie haben mehrere Bündnispartner, darunter Deutschland, um eine Beteiligung gebeten. Mehrere Politiker aus den Regierungsparteien SPD und CDU haben eine deutsche Beteiligung an einem US-geführten Einsatz aber bereits abgelehnt.

SPD-Vizekanzler Olaf Scholz sagte etwa im "ZDF": "Ich bin da sehr skeptisch und ich glaube, dass das eine Skepsis ist, die viele andere teilen." Scholz betonte: "Eins müssen wir ja verhindern: dass es zu einer Eskalation kommt, die immer weitergeht - wo wir dann schlafwandlerisch am Ende in einem viel größeren Konflikt landen."

Regierungssprecherin Demmer hatte gesagt, der Regierung sei es wichtig, den Weg der Diplomatie weiter zu gehen "und in aller inhaltlichen Klarheit das Gespräch auch mit dem Iran zu suchen". Sie wolle eine Deeskalation erreichen und auf den Fortbestand des Nuklearabkommens hinwirken. "Eine Beteiligung an einer US-geführten Mission könnte dieses Anliegen erschweren." Eine maritime Schutzmission europäischer Staaten halte die Bundesregierung grundsätzlich aber "weiterhin für erwägenswert".