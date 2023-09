Immer mehr Banken locken Kunden mit interessanten Aktionszinsen. Die aber gelten meist nur für begrenzte Zeit. Das macht den Vergleich der Konditionen schwieriger. FMH hat es dennoch gewagt und die besten Banken fürs Fest- und Tagesgeld herausgefiltert.

In der Theorie ist es ziemlich einfach, optimale Zinsen aufs Ersparte zu erzielen. Kunden müssen ihr Geld dafür nur auf verschiedene Banken verteilen und dabei darauf achten, dass sie jeweils den Anbieter mit den höchsten (Aktions)-Zinsen und der besten Einlagensicherheit wählen. Wenn die Zinsen dort wieder sinken, packt man die Guthaben einfach bei der nächsten Bank aufs Konto und nutzt dort die lukrativen Neukunden-Offerten.

In der Praxis ist ein solches Vorgehen allerdings nur selten anzutreffen. Auch wenn der Bankenwechsel inzwischen vergleichsweise einfach ist, haben doch nur wenige Kunden Lust darauf, ein solches Prozedere mehrfach zu durchlaufen. Viele sind zudem über Jahrzehnte hinweg mit ihrer Hausbank vertraut, sodass der Wechsel ohnehin schon einen großen Schritt bedeutet.

Wenigstens ein Wechsel sollte drin sein

Lohnend ist es aber allemal, miserabel verzinste Anlagen gegen lukrativere einzutauschen. Je nachdem, wie die Bank der Wahl sich derzeit aufstellt, gibt es für Neukunden oft sehr interessante Angebote. Gerade Institute, die einen neuen Kundenstamm aufbauen oder Kapital einsammeln wollen, bieten oft tolle Tagesgeldzinsen an - wenn auch verbunden mit der gleichzeitigen Verpflichtung, ein Girokonto zu eröffnen.

Allerdings setzen die Banken bei diesen Werbeaktionen darauf, dass der agile Neukunde irgendwann zu einem weniger agilen Bestandskunden wird, der keine Lust mehr auf Bankenhopping hat. Deshalb sind besonders attraktive Zinsen oft zeitlich begrenzt.

Fest, flexibel oder beides?

Im Auftrag von ntv hat die FMH-Finanzberatung daher recherchiert, welche Banken die besten Angebote für eine Geldanlage mit garantierten Zinsen bietet - und zwar für pragmatische Kunden, die ihr Geld bei einer Bank parken und nicht auf mehrere Institute verteilen wollen.

Dafür gingen die Frankfurter Experten von einem Musterkunden aus, der 50.000 Euro zur Verfügung hat. Davon will er 25.000 Euro auf ein Tagesgeldkonto legen und weitere 25.000 Euro für zwei Jahre auf einem Festgeldkonto parken. Diese Entscheidung basiert auf der Annahme, dass die Zinsen in den kommenden Jahren vermutlich leicht steigen. Eine Festlegung für zwei Jahre ist da eine gute Wahl, zumal die andere Hälfte der Anlagesumme tagesaktuell verfügbar ist.

Die richtige Kombination entscheidet

Um die besten Offerten zu finden, hat die FMH zunächst die attraktivsten Neukundenangebote beim Tagesgeld ausfindig gemacht und nach Ablauf des Aktionszeitraums mit den aktuellen Zinsen für Bestandskunden weitergerechnet. Dies basiert auf der Annahme, dass die wenigsten Neukunden am Ende der Garantiezeit zum nächsten Top-Anbieter beim Tagesgeld wechseln, sondern erst einmal bei der neuen Bank bleiben werden. Bei den Festgeldkonten waren allein die Zinsen ausschlaggebend.

Bei einer Anlagesumme von insgesamt 50.000 Euro ist die Einlagensicherung zwar noch nicht entscheidend, da selbst die gesetzliche vorgeschriebenen Mechanismen Einlagen bis 100.000 Euro sichern. Dennoch hat die FMH zwischen Angeboten mit erweiterter deutscher und gesetzlicher Einlagensicherung unterschieden, um auch sicherheitsbewussten Sparern einen Marktüberblick zu verschaffen - oder jenen, die höhere Summen anlegen wollen.

Sicherheitsbewusste Sparer müssen immer noch auf Rendite verzichten

Bei den Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung bis 100.000 Euro Anlagebetrag glänzen die Spitzenreiter sowohl mit hohen Festgeldzinsen (bis 4,0 Prozent) als auch mit guten bis sehr guten Tagesgeldzinsen (bis 3,65 Prozent). Zu erwähnen sind vor allem die J&T Direktbank, die Bigbank und die Renault Bank direkt neben den Vermittlerbanken HoistSparen, Resurs Bank und Nordax Bank.

Nicht ganz so lukrativ ist die Geldanlage bei den Banken mit erweiterter deutscher Einlagensicherheit. Beim Tagesgeld für Neu- und Bestandskunden lassen sich hier allenfalls vertretbare Zinsen zwischen 2,5 und 3,05 Prozent erzeilen. Und auch beim Festgeld sind die vier Bestplatzierten in diesem Segment in der Gesamtbetrachtung nicht ganz vorne dabei, sondern nur Mittelmaß.

Risikobewusste Sparer können bei der Akbank, BMW Bank, PBB direkt und GEFA BANK aber alles in allem brauchbare Zinsen erzielen.

Die besten aktuellen Zinsen fürs Tagesgeld und Festgeld finden Sie auf den ntv-Vergleichsseiten:

Hier finden Sie das beste Tagesgeld

Hier finden Sie das beste Festgeld