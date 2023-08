Für Neulinge am Kapitalmarkt ist nicht nur die Performance wichtig. Sie brauchen auch eine gute Beratung und sollten auch auf überschaubare Kosten achten.

Die Zinsen steigen, doch die Inflation bleibt hoch. Wer der Geldentwertung entgegenwirken will, braucht daher Alternativen zu festverzinslichen Geldanlagen wie Fest- oder Tagesgeld. Dank moderner Technik, die in Robo-Advisors steckt, können sich auch Börsenneulinge ohne viel Aufwand am Kapitalmarkt versuchen.

Unbestechlich. Erfolgreich. Günstig. Diese Eigenschaften dürften bei den meisten Sparern ganz oben auf der Wunschliste für ihren Anlageberater stehen. Und dank der Digitalisierung lassen sich alle drei Wünsche inzwischen problemlos erfüllen. Möglich wird das durch sogenannte Robo-Advisors.

Der Begriff steht für einen automatisierten Vermögensverwaltungsprozess, innerhalb dessen in der Regel ein Algorithmus entscheidet, welche Aktien oder Fonds für den jeweiligen Kunden erworben werden - abgestimmt auf dessen Anlageziele und Risikoprofil. Zudem besteht die Möglichkeit, die Investments auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden und zum Beispiel nur in nachhaltige Geldanlagen investieren zu lassen.

Für Neulinge am Kapitalmarkt ist aber nicht nur die Performance wichtig. Sie brauchen auch eine gute Beratung und sollten auch auf überschaubare Kosten achten. Die FMH-Finanzberatung hat deshalb im Auftrag von ntv untersucht, welche Anbieter ihren Kunden den besten Service bieten - bei niedrigen Kosten und einer guten Performance. Zudem betrachteten die Frankfurter Experten die Vielfalt der Angebote und erstellten auf Basis dieser Daten ihre Bestenliste. Die Top-Platzierten zeigen, dass der Markt inzwischen sehr vielfältig ist und für jeden Anleger-Typ ein passendes Angebot bereithält.

Die besten Robo-Advisors für unterschiedliche Bedürfnisse

Im Durchschnitt erzielten die Robo-Advisors im Test (bei einer ausgewogene Strategie mit maximal 60 Prozent Aktienanteil) eine Performance von2,74 Prozent. Etliche lagen deutlich darüber, einige verfehlten das Mittel allerdings deutlich. Die schlechteste Performance lag bei minus 4,94 Prozent.

Auf den ersten Blick mag es daher erstaunlich wirken, dass sowohl Ginmon als auch Zeedin die Bestnote sehr gut erhielten: Ginmon erzielte in den vergangenen zwölf Monaten nur eine Performance von 2,13 Prozent und lag damit unter dem Durchschnitt, während Zeeding mit üppigen 7,40 Prozent glänzen kann. Der vielfältige Angebotsbereich von Ginmon rechtfertigt laut FMH aber dennoch die hervorragende Platzierung.

Guter Service und nachhaltige Anlagen

Noch besser schneiden im Test nur Quirion und Whitebox ab. Damit sind die vorderen Plätze mit Anbietern belegt, die ihren Kunden eine gute Beratungsleistung offerieren.

Auch wer besonderen Wert auf nachhaltige Geldanlagen legt, muss auf Service nicht verzichten - und auch die Performance ist bei den Spitzenreitern kaum niedriger als bei der herkömmlichen Anlagestrategie.

Wer andere Strategien oder Schwerpunkte setzen will, kann die Ergebnisse mit diesem Robo-Advisor-Vergleich selbst herausfinden.