Wenn's mal wieder schnell gehen muss, ist es Zeit für die Mikrowelle. Die ist ein echter Tausend­sassa, wenn es darum geht Speisen oder Getränke fix auf Betriebstemperatur zu bringen. Im Warentest reichen die Noten aber nur von "gut" bis "ausreichend".

Die Mikrowelle erhitzt Lebensmittel über Wassermoleküle direkt und wurde ursprünglich für das klassische Aufwärmen entwickelt, damit dies effizienter vonstattengeht. Doch die kleinen Kästen können es in mancher Disziplin mit großen Küchengeräten aufnehmen. Egal ob die heiße Tasse Kakao für nebenbei, das aufgewärmte Mittag­essen oder der schnelle Tassenkuchen.

Die Stiftung Warentest hat 17 Mikrowellen getestet. 11 Solo- und 6 Grillgeräte wurden untersucht, zu Preisen zwischen 50 und 225 Euro. Mit dabei sind verschiedene Modelle mit Drehteller oder Keramikboden, mit Display und ohne, sowie Geräte mit Inverter und solche mit konventionellem Magnetron.

Die Mikrowellen mit Grill sollen auch backen, grillen und gratinieren. Aber welches Gerät ist das beste für Pizza-Fans? Zwei Mikrowellen haben ein Spezial-Feature an Bord, mit dem der italienische Klassiker gelingen soll. Bei einer wird Pizza knusp­rig-kross und Grill-Hähn­chen saftig-braun. Auch für Kartoffel­gratin gibt es ein gutes Modell. Außerdem mussten alle Test-Kandidaten zeigen, was sie beim Erhitzen von Flüssig­keiten draufhaben und wie gut sich mit ihnen Tassenkuchen herstellen lassen.

Testsieger für um die 150 Euro

ANZEIGE Siemens FF023LMB2 iQ300 Mikrowelle, 44 x 26 cm, 800 Watt, Drehteller 27 cm, Türanschlag links, cookControl7 Automatikprogramme, Favoritentaste Schwarz, 20 L 182 145,24 € 229,00 € Zum Angebot bei amazon.de

Die Mikrowellen im Test bringen 700 bis 1000 Watt Leistung mit. Die Ergeb­nisse zeigen: Hohe Leistung bedeutet nicht unbe­dingt bessere Performance. Und insgesamt schneiden die Mikrowellen mit Grillfunktion etwas schlechter ab als Solo-Geräte, auch in den Standard-Mikrowellenfunktionen. Die "Caso Design MG 25 Ecostyle Ceramic" (rund 154 Euro) ist mit der Note 4,4 der Testverlierer. Was laut Warentest auch am fehlenden Drehteller liegen könnte , denn die meisten der geprüften Geräte haben einen - allerdings auch nicht das teuerste Gerät der Untersuchung, die "Bauknecht MW 427 SL" /225 Euro). Sie kommt so nur auf ein "befriedigend" (3,4). Denn bei ihr strahlt die Hitze ebenfalls von oben ungleichmäßig. Die einzig "gute" Mikrowelle mit Grill war denn auch nur die "LG MH6565CPS" für rund 219 Euro.

Drei reine Mikrowellen liegen im Test vorn - die "Bosch FFL023MW0" (149 Euro), die "Neff FLAWG20S25" (152 Euro und die "Siemens FF023LMW05" für 153 Euro. Alle Geräte erhielten die Gesamtnote 2,3. Und wer aufs Display verzichten kann, wählt die gute und günstige "Silvercrest SMW 700 D3" von Lidl für nur 50 Euro (2,5).