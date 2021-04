Die Verschärfung des Bußgeldkatalogs von 2020 hat bei Autofahrern für viel Ärger gesorgt. Schließlich sollten sie für deutlich geringere Vergehen bereits um ihren Lappen fürchten. Doch die Regelung enthält einen Formfehler. Nun gibt es eine Einigung im Streit um die Verordnung.

Eigentlich war die Novelle der Bußgeldkatalog-Verordnung bereits seit dem 28. April 2020 in Kraft. Doch wegen eines Formfehlers - einen fehlenden Verweis auf die notwendige Rechtsgrundlage - wurden sie nicht rechtskräftig. Nun haben sich Bund und Länder nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums nach monatelangem Streit auf einen neuen Bußgeldkatalog geeinigt.

Der sieht in vielen Punkten massive Anhebungen der Bußgelder für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung vor. Die Einigung wurde am Freitag bei der Verkehrsministerkonferenz (VMK) unter dem Vorsitz Bremens verkündet. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sprach von einem "Riesendurchbruch" und einem fairen Kompromiss. Die umstrittene Verschärfung für die Fahrverbote ist zwar vom Tisch. Dafür wurden aber die Bußgelder teils verdoppelt und zudem neue Tatbestände eingeführt.

Bußgelder teilweise sogar verdreifacht

Laut der Einigung sollen künftig die Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen teilweise verdoppelt werden. Demnach soll zum Beispiel eine Überschreitung innerorts von 15 Stundenkilometern 50 Euro kosten - bisher waren es 25 Euro. Außerorts sollen bei einer Überschreitung von 20 Stundenkilometern zukünftig 60 anstelle von 30 Euro fällig werden. Wer bei einem Stau keine Rettungsgasse bildet oder diese sogar selbst nutzt, muss künftig mit einem Bußgeld zwischen 200 und 320 Euro sowie einem Monat Fahrverbot rechnen. Autofahrer, die ihr Fahrzeug im allgemeinen Halte- oder Parkverbot abstellen, finden unter dem Scheibenwischer künftig ein Knöllchen von bis zu 55 Euro statt wie bisher bis zu 15 Euro.

Knapp zwei Dutzend Punkte stehen auf der langen Liste des Reformentwurfs zur Bußgeldkatalog-Verordnung, der in Teilnehmerkreisen auch "Schaefer-Kompromiss" genannt wurde: Bundesverkehrsminister Scheuer und die Vorsitzende der VMK, Bremens Verkehrs- und Mobilitätssenatorin Maike Schaefer, hatten den Kompromiss ausgehandelt, den die Länder dann einstimmig abgesegneten.

Die Einigung sei überraschend gekommen, aber am Donnerstagabend habe es gute Kamingespräche gegeben, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Der Streit zog sich seit Februar vergangenen Jahres hin. Damals war die Änderung der StVO beschlossen, dann aber wegen eines Formfehlers wieder kassiert worden. Deshalb galten die alten Strafen weiter - was auch neue Regeln zum besseren Schutz von Radfahrern blockierte. In dem Tauziehen hatten sich Union und die Grünen gegenseitig Blockadehaltung vorgeworfen. Vor allem die verschärften Regeln für zu schnelles Fahren und das raschere Verhängen eines einmonatigen Fahrverbots hielt die Union für überzogen.

Nach der ursprünglichen Novelle von 2020 drohte bereits einen Monat lang Führerscheinentzug, wenn innerorts 21 Kilometer pro Stunde oder außerorts 26 km/h zu schnell gefahren wird. Zuvor galt dies bei Überschreitungen von 31 km/h im Ort und 41 km/h außerhalb. Allein im Mai letzten Jahres hatten sich denn auch die Verfahren, die wegen eines möglichen Fahrverbots eingeleitet wurden, verdoppelt. Die Regeln sollten unter anderem Fahrradfahrer und die Umwelt besser schützen, indem sie höhere Bußgelder für Zu-Schnell-Fahrer und viele weitere Verkehrsvergehen vorsehen.

Einer neuen Regelung der Bußgeldkatalog-Verordnung muss der Bundesrat erneut zustimmen, damit sie in Kraft treten kann.