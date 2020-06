Mit Duschgel den Körper zu reinigen, gehört für viele Menschen zur täglichen Körperhygiene. Umso wichtiger ist es, dass die Produkte gut verträglich sind und ohne Schadstoffe auskommen. Öko-Test hat 50 Duschgele getestet - mit erfreulichem Ergebnis.

Sich mit Duschgel zu waschen, gehört für viele Menschen zur täglichen Routine - da sollte dann auch die Qualität der Produkte stimmen und die Inhaltsstoffe weder der Gesundheit noch der Umwelt schaden.

Öko-Test hat 50 Duschgele und Cremeduschen auf ihre inneren Werte überprüft und kam dabei zu einem weitgehend sauberen Ergebnis: Naturkosmetik schneidet durchweg "sehr gut" ab. Und auch bei den konventionellen Testern erhalten 24 die Note "gut". Insgesamt können die Tester mehr als drei Viertel aller Duschgele weiterempfehlen.

Öko-Test untersuchte vor allem die Inhaltsstoffe der Duschgele - allergene Duftstoffe, bedenkliche Formaldehyd/-abspalter oder andere umstrittene Verbindungen. Denn sie können schnell sehr schädlich für die Haut sein. Während Formaldehyd/-abspalter die Schleimhäute reizen und Allergien auslösen können, gibt es künstliche Duftstoffe, die möglicherweise sogar die Fortpflanzung beeinträchtigen.

Preise zwischen 46 Cent und knapp 10 Euro

Zu den getesteten Produkten gehören bekannte Marken wie Nivea, Dusch das oder Fa, aber auch Eigenmarken aus Supermärkten, Discountern und Drogerien. 16 der 50 Duschgele sind zertifizierte Naturprodukte. Und auch beim Preis ist alles dabei: Das günstigste Gel kostet nur 46 Cent pro 250 Milliliter, das teuerste knapp 10 Euro.

Großer Verlierer im Test ist die "Reichhaltige Pflege Pflegedusche" von Dove, die mit den Worten "unsere mildeste Hautreinigung aller Zeiten" beworben wird (1,25 Euro je 250 ml). Dabei ist sie das einzige von allen Produkten, das Formaldehyd/-abspalter enthält. Öko-Test vergibt hier am Ende denn auch ein "ungenügend".

Vier der Duschgele kassieren Minuspunkte und nur ein "mangelhaft" oder "ausreichend", weil das Labor hier den Stoff Lilial entdeckte. Der künstliche Duftstoff verleiht den Produkten zwar einen tollen Geruch, aber gefährdet womöglich auch die Fortpflanzung. Betroffen sind folgende Duschgele: "Bebe Soft Shower Cream", "Vandini Nutri Pflegedusche Pfingstrosenblüte & Arganöl", "Palmolive Naturals Sensitive Cremedusche mit Milchproteinen" und "Fa Cream & Oil mit Kokosnuss-Öl Kakaobutter-Duft Duschcreme".

Naturprodukte können punkten

Die 16 Naturprodukte hingegen gehören zu den klaren Gewinnern des Tests und erhalten durchweg sehr gute Bewertungen. Hierzu gehören unter anderem diese preisgünstigen Duschgele: "Alterra Duschgel Bio-Limette & Bio-Agave, 1,49 Euro je 250 ml", "Alverde Pflegedusche Bio-Minze & Bio-Bergamotte", 1,45 Euro je 250 ml und "Weleda Sanddorn Vitalisierungsdusche" für 8,69 Euro je 250 ml.

Konventionelle Duschgele wurden zwar größtenteils positiv bewertet, müssen aber Abstriche hinnehmen. Denn in nahezu allen 24 Frischmachern dieser Art stieß Öko-Test auf Polyethylenglykole und ihre Abkömmlinge. Diese setzen die Hersteller als Reinigungssubstanzen ein und sorgen so für den Schaum. Allerdings können sie die Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen. Am Ende reicht es deshalb nur für die Bewertung "gut".