Schon besorgniserregend: Die Mars GmbH ruft ihre Eissorten Bounty-, Twix- und M&M’s zurück. In ihnen wurden Spuren des krebserregenden Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid festgestellt. Bereits im letzten Sommer sah sich Mars auf Druck der Europäischen Union gezwungen, wegen des Vorkommens des Stoffes in Snickers-Eis tätig zu werden.

Der Lebensmittelhersteller Mars GmbH ruft erneut einige Chargen seiner Eiscreme-Produkte Bounty-, Twix- und M&M’s zurück. In ihnen wurden Spuren des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid gefunden. Ethylenoxid ist ein farbloses Gas und wird dazu genutzt, Lebensmittel zu besprühen, damit Pilze oder Bakterien abgetötet werden. Es ist krebserregend und erbgutschädigend. Bereits seit 1981 ist die Verwendung von Ethylenoxid in Deutschland untersagt, seit 1991 in der gesamten EU.

Bei dem Rückruf der betroffenen Eiscreme geht es größtenteils um Produkte, die bereits im vergangenen Sommer gekauft wurden. Der Verzehr sei angesichts geringer Konzentrationen zwar sicher, teilte das Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Verden mit. Demnach habe ein Lieferant Spuren des Stoffes in den Zutaten Johannisbrotkern- und Guarkernmehl gemeldet, die an eine Mars-Eisfabrik geliefert wurden. Um einer möglichen Verunsicherung zu begegnen, rufe man nun die Produkte freiwillig zurück. Von den Lieferanten verlange man inzwischen zudem eine ausdrückliche Bestätigung, dass alle gelieferten Zutaten frei von Ethylenoxid sind.

Der Rückruf betrifft folgende Produkte, die im Juni 2021 verkauft wurden:

Bounty-Eisriegel im Sechserpack mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD): 30.06., 31.07. und 31.12.2021 sowie 31.01., 31.05., 30.06., 31.07., 31.08. und 30.09.2022

mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD): 30.06., 31.07. und 31.12.2021 sowie 31.01., 31.05., 30.06., 31.07., 31.08. und 30.09.2022 einzelne Bounty-Eisriegel , MHD: 30.06. und 31.07.2021 sowie 31.05., 31.08. und 30.09.2022

, MHD: 30.06. und 31.07.2021 sowie 31.05., 31.08. und 30.09.2022 Twix-Eisriegel im Sechserpack , MHD: 31.05., 30.06., 31.07. und 31.12.2021

, MHD: 31.05., 30.06., 31.07. und 31.12.2021 einzelne Twix-Eisriegel , MHD: 31.07. und 31.12.2021 sowie 31.01., 30.04., 31.07. und 31.08.2022

, MHD: 31.07. und 31.12.2021 sowie 31.01., 30.04., 31.07. und 31.08.2022 einzelne M&M's Peanut Stieleise, MHD: 28.02.2022

Bereits im vergangenen Sommer rief die Europäische Union Snickers-Eis mit dem krebserregenden Inhaltsstoff zurück. Vom Verzehr wurde abgeraten. Doch anstatt zu reagieren und die Produkte vom Markt zurückzurufen, blieben sowohl Deutschland als auch der Hersteller Mars zunächst untätig.

Zuvor hatte die Verbraucherorganisation Foodwatch das zögerliche Verhalten der Mars GmbH massiv bemängelt.

Auch in Sesam findet sich das Pestizid

Immer wieder wird Ethylenoxid trotz des Verbotes auf Lebensmitteln entdeckt. In den letzten Jahren konnte man das Pestizid oft auf Sesam nachweisen. Dort wird er vor allem dazu verwendet, krankmachende Darmbakterien wie Salmonellen abzutöten.

Foodwatch fordert deshalb via Petition die Verbraucherschutzminister der Länder dazu auf, dass die Lebensmittelbehörden konsequent durchsetzen, dass alle belasteten Produkte öffentlich zurückgerufen werden.