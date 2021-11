Ex-Werder-Trainer Markus Anfang gerät wegen seines Impfnachweises immer stärker unter Druck. Laut Staatsanwalt gibt es in dem Dokument mehrere Unstimmigkeiten. Zudem wird bekannt, dass Anfang eine Veranstaltung besuchte, die nur für geimpfte und genesene Personen zugelassen war.

Die Vorwürfe gegen den zurückgetretenen Trainer des Fußball-Zweitligisten Werder Bremen, Markus Anfang, erhärten sich. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind in dem Impfausweis, den der 47-Jährige vorgelegt hat, zwei Termine in einem Kölner Impfzentrum dokumentiert. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung, die dieses Impfzentrum betreibt, sei Anfang jedoch an keinem der beiden Termine von der EDV des Zentrums erfasst worden.

Die Staatsanwaltschaft geht deshalb davon aus, dass der Impfausweis des früheren Bundesliga-Profis gefälscht ist. Ihre Ermittlungen haben außerdem ergeben, dass die bei Anfangs erstem Termin angegebene Chargennummer des Impfstoffs nie verimpft wurde. Die Chargennummer des zweiten Termins wurde nach Angaben des Oberstaatsanwalts Frank Passade zwar verimpft - jedoch nicht an dem in Anfangs Dokument angegebenen Tag.

Damit erscheint auch Anfangs Teilnahme an einer Party in Köln in einem anderen Licht. Wie das Portal "Deichstube" berichtet, feierte der Trainer am 11. November den Start der Karnevalssaison im Maritim Hotel der Domstadt. Demnach soll der 47-Jährige auch Mitarbeiter seines Funktionsteams bei Werder zu der Veranstaltung eingeladen haben. Wie viele Personen der Einladung folgten, sei aber nicht bekannt.

Behörde fielen Unregelmäßigkeiten auf

Die Fete im Foyer des Hotels sei allerdings eine 2G-plus-Veranstaltung gewesen. Somit hätten nur geimpfte oder genesene Personen mit einem tagesaktuellen Corona-Test Zutritt gehabt. Sollte sich der Impfpass von Anfang wirklich als Fälschung herausstellen, könnte sich der 47-Jährige unerlaubt Zutritt zu der Party verschafft haben.

Am Donnerstagabend war bekanntgeworden, dass gegen Anfang wegen der angeblichen Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats ermittelt wird. Das Bremer Gesundheitsamt hatte ihn bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, weil der Behörde mehrere Unregelmäßigkeiten in dem Zertifikat aufgefallen waren. So soll Anfang zum Beispiel am Tag seines vermeintlichen ersten Impftermins in Köln ein Auswärtsspiel mit seinem damaligen Klub SV Darmstadt 98 in Würzburg gehabt haben.

Nach den Vorwürfen trat Anfang am Samstag von seinem Posten als Werder-Coach zurück. Der Verein sprach von einer "sehr klaren Indizienlage". Mit Anfang verließ auch Co-Trainer Florian Junge den Klub. Auch gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Verdachts auf Impfpassfälschung. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich Anfang mittlerweile einen Anwalt genommen, aber noch keine Aussage zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen gemacht. Der Fußball-Lehrer hatte bislang versichert, dass er geimpft sei, und die Vorwürfe zurückgewiesen.