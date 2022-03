Hertha BSC holt einen berühmt-berüchtigten Trainer aus dem Ruhestand zurück in die Fußball-Bundesliga: Felix Magath. Die Liga-Konkurrenz glaubt an dessen Erfolg und bangt im Abstiegskampf um ein Wiedererstarken der Berliner. Der nächste Gegner holt direkt altes Videomaterial hervor.

Felix Magath ist zurück in der Fußball-Bundesliga - und alle schauen auf ihn und Hertha BSC. Schafft es der 68-Jährige, die Berliner vor dem drohenden Abstieg zu bewahren? Urs Fischer von Stadtrivalen 1. FC Union traut Magath noch einiges zu. "Das glaube ich schon, dass er da noch was bewegen kann", sagte der Coach: "Er hat ja auch mit Werner Leuthard einen guten Assistenten dazubekommen. Den kenne ich aus meiner Zeit in Basel. Er hat ja auch hier bei Union ausgeholfen." Am 9. April (18.30 Uhr/Sky) treffen Hertha und Union beim Stadtderby im Olympiastadion aufeinander.

Während Union dem Rivalen uneinholbar enteilt ist, kämpft der FC Augsburg direkt gegen Hertha BSC. Augsburgs Trainer Markus Weinzierl findet Magaths Comeback ebenfalls sehr spannend und glaubt wie Fischer an dessen Erfolg sowie zusätzliche Brisanz im Abstiegskampf. "Hertha ist der Big-City-Club und hat jetzt einen Big Trainer", sagte Weinzierl.

Magaths Einstieg bei den Berlinern sei auch für ihn "überraschend" gekommen, wie der Coach des FC Augsburg einräumte. Der FCA hat auf Platz 14 drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenvorletzten: "Ich finde Felix Magath sehr spannend, seine Erfolge sprechen für ihn, seine Art und Weise ist bekannt." Der FCA spielt am 16. April noch daheim gegen die Hertha. Weinzierl ist froh, dass man die Berliner zuvor noch mehrfach "unter dem neuen Trainer beobachten" könne.

"Wenn jemand die Hertha retten kann ..."

Als erstes direkt am Samstag beim Heimspiel der Berliner gegen die TSG Hoffenheim. Extra aufgrund von Magaths Rückkehr hat die TSG-Führung altes Videomaterial des Coaches studiert. "Wir haben uns mal die letzten Bundesliga-Spiele von ihm angeschaut, Szenen aus China gesehen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Man wisse aber nicht, wie Magath das Team bei seinem Debüt einstelle.

Magath gilt als Schleifer, der eine Mannschaft schnell beleben kann. Wie anstrengend das Training sein kann, wurde direkt beim Training am Mittwoch deutlich: Frederik Björkan musste bei der Fitness-Einheit unter Leuthard erschöpft aufgeben. Minutenlang lag er am Boden, wurde dann sichtlich blass im Golfcart vom Trainingsplatz gefahren. Allerdings soll er schon zuvor Magen-Darm-Beschwerden gehabt haben. Berichten zufolge soll er sich schnell erholt haben.

An Magaths Fähigkeiten erinnert sich auch Krassimir Balakow: "Felix Magath ist der Einzige, der so eine Hammeraufgabe meistern kann", sagte der frühere Stuttgarter Profi dem "Kicker": "Wer sonst würde denn so einen Job überhaupt annehmen? Natürlich gibt es keine Garantien. Aber wenn jemand die Hertha retten kann, dann er."

Balakow arbeitete einst beim VfB Stuttgart als Spieler und Co-Trainer unter Magath. "Wer ihm folgt, wird belohnt. Er hat viele Spieler groß gemacht", sagte der 55-Jährige: "Wer bereit ist, Leistung zu bringen, hat es bei ihm nicht schwer. Seine Ansprüche sind hoch, heben damit aber auch automatisch das Niveau eines jeden Spielers."

Natürlich wisse er auch, dass die junge Generation der Profis anders ticke "als wir vor 20 Jahren", so Balakow, "aber sie ist im Normalfall nicht weniger bereit, Leistung zu bringen". Und diese Leistung werde Magath aus ihnen herauskitzeln: "Maximale Professionalität ist der Schlüssel. Und für die wird er sorgen."

Magath war am Montag als Nachfolger von Tayfun Korkut bei Hertha vorgestellt worden. Am Mittwoch war die Verpflichtung Leuthards als Athletiktrainer bekannt geworden. Hertha war zuletzt auf Tabellenplatz 17 abgestürzt und hat 2022 keines der bislang zehn Pflichtspiele gewonnen.