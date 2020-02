Nach seinem Rücktritt als Trainer von Hertha BSC kehrt Jürgen Klinsmann nicht in den Aufsichtsrat zurück. Das teilen der abstiegsbedrohte Berliner Fußball-Bundesligist und Investor Lars Windhorst mit. Der will an Bord bleiben. Aber wie geht's sportlich weiter?

Jürgen Klinsmann ist bei Hertha BSC endgültig Geschichte. Nach seinem überraschenden Rücktritt als Trainer wird er nicht in den Aufsichtsrat zurückkehren. Das teilen der Berliner Fußball-Bundesligist und Investor Lars Windhorst mit. Der hatte seit Sommer vergangenen Jahres knapp die Hälfte der Profiabteilung gekauft und Klinsmann als seinen Vertrauten in dem Aufsichtsgremium platziert. Nun entzog Windhorst ihm das Mandat.

Die Art und Weise des Rückzugs sei "inakzeptabel" und "ungeheuerlich". Daher sei eine Zusammenarbeit mit Klinsmann im Aufsichtsrat nicht mehr möglich. "Das kann man vielleicht als Jugendlicher machen, aber nicht im Geschäftsleben, wo man feste Vereinbarungen hat." Er bedauere es sehr, sagte Windhorst, dass Klinsmann "uns abrupt verlassen hat". Der habe sich zwar im persönlichen Gespräch entschuldigt, "es tut ihm auch leid. Ich glaube, er bereut auch die Entscheidung". Und natürlich sei der ehemalige Bundestrainer ein Gewinn für Hertha BSC gewesen. Nun aber sein Schluss. "Alles war auf einem guten Weg. Umso bedauerlicher aber, dass es jetzt so geendet hat."

"Unser Investment ist reines Eigenkapital"

Anders als teilweise berichtet, habe er nicht am Abend zuvor, sondern erst am Tag der Rücktrittserklärung von Klinsmanns Entscheidung erfahren, sagte Windhorst. Und als "die Sache in der Welt war, war sie nicht mehr zu stoppen". Rein formal sei die Sache kein Problem. Es sei so, "dass Herr Klinsmann aktuell ohnehin nicht mehr Teil des Aufsichtsrates ist. Er wird aus Sicht unserer Holding nicht wieder in den Aufsichtsrat berufen - aus den bereits genannten Gründen". Der Investor hatte sich über seine Beteiligungsfirma Tennor mit 224 Millionen Euro in zwei Tranchen 49,9 Prozent der Anteile an der Hertha BSC Kommanditgesellschaft auf Aktien, kurz KGaA, gesichert.

Dafür stehen ihm vier von neun Sitzen in dem Kontrollgremium zu. Wieder betonte er, dass er langfristig plane. "Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dass wir uns 20 oder auch 30 Jahre im Klub engagieren." Zudem bestehe das Investment aus reinem Eigenkapital. Er habe nicht die Absicht, kurzfristig Rendite abzuschöpfen. "Das ist absolut ausgeschlossen."

Klinsmann hatte am Dienstag in einer handstreichartigen Aktion verkündet, seinen Job als Trainer zur Verfügung zu stellen, seine Vorgesetzten damit kalt erwischt und den Klub ins sportliche Chaos gestürzt. Die Hertha steht in der Bundesliga auf Platz 14, sechs Punkte vor dem Relegationsplatz. Am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker bei ntv.de) steht das Spiel beim SC Paderborn 07 an, einem Konkurrenten im Abstiegskampf. Vorerst sollen die bisherigen Co-Trainer Alexander Nouri und Markus Feldhoff die Mannschaft trainieren.