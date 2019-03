Was macht Manchester United nach dem Coup vom Prinzenpark nun in der Premier League? Der FC Liverpool bereitet sich gegen den FC Burnley nicht nur auf den FC Bayern vor, sondern strebt nach der englischen Fußballmeisterschaft. Für Real Madrid ist die Saison im Prinzip gelaufen. Das gilt auch für PSG.

England

Der sensationelle 3:1-Sieg bei Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League ist gerade einmal ein paar Tage her, nun steht für Manchester United schon das nächste wichtige Fußballspiel im der Premier League auf dem Programm. Zum Abschluss des 30. Spieltags geht es für das Team des norwegischen Trainer Ole Gunnar Solskjaer am Sonntag nach London. Dort steht (ab 17.30 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) die Partie beim FC Arsenal an. Nennen wir es Topspiel? Vielleicht. Immerhin stehen die Gunners um den früheren deutschen Nationalspieler Mesut Özil mit nur einem Punkt weniger als Man United auf Platz fünf der Tabelle. Und wie in der Bundesliga berechtigt auch in der höchsten englischen Spielklasse der vierte Rang noch zur Teilnahme an der europäischen Königsklasse. Arsenal tritt allerdings mit der Hypothek an, sich im Achtelfinale in der Europaliga mit dem 1:3 bei Stade Rennes nicht gerade mit Ruhm bekleckert zu haben.

Und was machen der FC Liverpool und sein deutscher Trainer Jürgen Klopp? Sie stehen nach dem 0:0 im Merseyside Derby beim FC Everton am vergangenen Wochenende mit einem Zähler weniger als Manchester City auf Platz zwei und spielen ebenfalls am Sonntag, allerdings schon ab 13 Uhr. Dann ist der Tabellensechzehnte, der FC Burnley, zu Gast an der Anfield Road. Am Mittwoch dann treten die Liverpooler ab 21 Uhr in der Champions League beim FC Bayern an, mutmaßlich mit dem Ziel, nach dem 0:0 im Hinspiel vor drei Wochen nun in München ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Spitzenreiter Man City und Trainer Josep Guardiola haben an diesem Samstag ab 19.30 Uhr den FC Watford zu Gast. Das ist die Mannschaft, die vor zehn Tagen mit 0:5 in Liverpool untergegangen war.

Spanien

Raus aus der Champions League, raus aus dem spanischen Pokal, und in der Meisterschaft auch ohne realistische Titelchance: Für Real Madrid ist die Saison eigentlich gelaufen. Fünf Tage nach dem blamablen 1:4 gegen Ajax Amsterdam steht das Starensemble um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos am Sonntag ab 20.45 Uhr am 27. Spieltag der Primera División beim Tabellensechzehnten Real Valladolid unter besonderer Beobachtung. Das dürfte besonders für Trainer Santiago Solari gelten, der sich mutmaßlich ernsthafte Gedanken um seine berufliche Zukunft bei den Königlichen macht.

Der FC Barcelona trifft an diesem Samstag ab 18.30 Uhr als souveräner Spitzenreiter im Camp Nou auf den Madrider Vorstadtklub Rayo Vallecano, dem als Tabellenvorletzten der Abstieg in La Liga 2 droht. Bei den Katalanen spricht Präsident Josep Maria Bartomeu schon an Triumphe in allen drei Wettbewerben. "Es ist noch ein weiter Weg zu gehen, aber das Ziel ist das Triple Atlético Madrid, das sieben Zähler hinter Barça und fünf Punkte vor Real auf Rang zwei steht, spielt an diesem Samstag ab 16.15 Uhr gegen CD Leganés.

Frankreich

Tja: Thomas Tuchel. (Foto: REUTERS)

Für den deutschen Trainer Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain ist nach dem fatalen Champions-League-Aus gegen Man United die Saison im Grunde ebenfalls vorbei. Anders als Real kann PSG allerdings noch zwei nationale Titel gewinnen. Die Meisterschaft in der Ligue 1, das behaupten wir einfach mal, ist der Mannschaft aus Frankreichs Hauptstadt bei 17 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten OSC Lille nicht mehr zu nehmen. Und im Pokal steht am 3. April das Halbfinale gegen den FC Nantes an. Nur international hat's halt wieder nicht geklappt. Daher sind Tuchel und sein Team wahrscheinlich sind sie nicht sonderlich traurig, dass sie am diesem Wochenende nicht spielen müssen. Weiter geht's für sie erst am nächsten Dienstag, ab 19 Uhr steht bei Dijon FCO eine Nachholpartie vom 18. Spieltag an. Das ist die Mannschaft, die Paris im Viertelfinale des Pokals am 26. Februar mit 3:0 besiegt hatte. Lille spielt am Sonntag ab 15 Uhr bei der AS Saint-Étienne.