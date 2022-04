Spätestens seit Omikron ist es schwer, eine Corona-Infektion trotz Impfung und Vorsichtmaßnahmen zu umgehen. Viele erwischt das Virus mehrmals, andere bleiben dagegen verschont. Doch woran liegt das? Forschende finden eine erstaunliche Antwort.

Die Omikron-Variante lässt seit Anfang des Jahres die Infektionszahlen in ungeahnte Höhen schießen. Noch nie war das Risiko sich anzustecken so hoch wie in der aktuellen Welle. Trotz Impfung und Booster erkranken immer mehr Menschen an Covid - nicht selten auch zum zweiten oder dritten Mal. Daneben gibt es aber auch diejenigen, denen das Virus trotz mehrfachem Kontakt anscheinend nichts anhaben kann. Haben sie einfach Glück? Nicht unbedingt, sagt ein britisches Forscherteam, das die Antwort in einer Besonderheit der Immunsysteme findet.

Bereits bei der umstrittenen Human-Health-Studie des Imperial College London, in der 36 junge ungeimpfte Menschen absichtlich mit dem Coronavirus infiziert wurden, stellen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fest: Nur die Hälfte der Testpersonen steckte sich tatsächlich an, obwohl alle der gleichen Virenmenge ausgesetzt waren. Mediziner nennen diese Menschen seronegativ. Ihr Körper unterbindet die Infektion, noch bevor Antikörper im Blutserum zu finden sind.

Diesen Effekt sollen auch die Corona-Impfungen haben. Doch die erzeugten Antikörper passen immer weniger zum Spikeprotein auf der Virusoberfläche, da es sich durch Mutation wie bei der Delta- oder Omikron-Variante immer stärker verändert. Das Immunsystem von seronegativen Menschen erkennt hingegen versteckte Proteine, also Eiweiße im Inneren der Viren, die für die Ausbreitung im Körper wichtig sind.

Hilfreiche T-Zellen

Diese Eiweiße sind etwa Enzyme, die "die Viren als erstes bilden, wenn sie anfangen müssen, sich zu vermehren", sagt Mala Maini vom University College London, deren Team im Rahmen der COVIDsortium-Studie mit medizinischem Personal 730 Probanden untersucht hat. "Diese Proteine sind evolutionär hochkonserviert, die Viren können sich einfach nicht leisten, sie zu verändern." Wenn das Immunsystem diese sich kaum verändernden Eiweiße schnell erkennt und unschädlich macht, wird die Produktion von neuen Viren verhindert.

Ausschlaggebend sind dafür die sogenannten T-Zellen, die nach Antikörpern den zweiten Schutzwall gegen eine Infektion bilden. Maini und ihrem Team zufolge wurden die T-Zellen bei seronegativen Menschen nicht erst durch den Kontakt mit Sars-CoV-2 oder nach einer Impfung gebildet. "Wir denken, dass sie bei einer früheren Infektion mit einem ähnlichen Virus entstanden sind", sagt sie. Sie passen aber auch zum Coronavirus. Virologen sprechen in solchen Fällen von kreuzreaktiven T-Zellen. Das kann beispielsweise - wie es in der Studie heißt - bei Erkältungsviren der Fall sein.

"Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber wir haben gesehen, dass einige der T-Zellen sowohl Erkältungs-Coronaviren und Sars-CoV-2 erkennen", sagt Maini. Beim Kontakt mit dem neuen Coronavirus kommt es dann zu "einer kurzen, vorübergehenden Infektion, man nennt sie auch abortiv." Das bedeutet, dass die Krankheit nicht völlig ausbricht, sie wird extrem schnell vom Immunsystem unterbunden.

Studie lässt Fragen offen

Dass Sars-CoV-2 auch beim seronegativen Personal zumindest kurzzeitig im Körper nachweisbar war, macht das Londoner Forscherteam an zwei Beobachtungen fest: Zum einen wurde im Blut dieser Personen das Protein IFI27 festgestellt, das als Infektionssignal gilt. Zum anderen eine erhöhte Anzahl von T-Zellen, die sich unter anderem gegen Sars-CoV-2 richten.

Allerdings ist nicht klar, warum einige Menschen die schützenden kreuzreaktiven T-Zellen in sich tragen und andere nicht. Außerdem bleibt die Frage, wann eine Erkältung die Bildung solcher T-Zellen auslöst. Denn obwohl die allermeisten Menschen in ihrem Leben mindestens einmal eine von Coronaviren verursachte Erkältung hatten, tragen offenbar nur wenige diese T-Gedächtniszellen in sich.