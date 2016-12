Unterhaltung

Mutter von Carrie Fisher: Debbie Reynolds ist tot

Die verstorbene Carrie Fisher kam nicht zufällig zur Schauspielerei - und einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter stirbt auch Debbie Reynolds. Bei der Planung der Beerdigung erleidet die 84-Jährige einen Schlaganfall.

Die US-Schauspielerin Debbie Reynolds ist tot. Sie starb in Los Angeles im Alter von 84 Jahren an einem Schlaganfall, berichtete die Website "TMZ" unter Berufung auf ihren Sohn. Reynolds war die Mutter der "Star Wars"-Ikone Carrie Fisher, die einen Tag zuvor, am Dienstag, gestorben war.

Reynold wurde bekannt durch "Singin' in the Rain". Um kurz nach 13 Uhr Ortszeit war sie ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem ein Notruf aus dem Haus ihres Sohnes Todd eingegangen war. Die Familie hatte sofort den Verdacht, dass die 84-Jährige einen Schlaganfall erlitten haben könnte. Laut "TMZ" planten Debbie und ihr Sohn die Beerdigung von Carrie Fisher, als es geschah. Die Mutter soll seit dem Tod ihrer Tochter sehr verstört gewesen sein.

Debbie Reynolds ließ sich im Jahr 1959 von Eddie Fisher scheiden, nachdem er sie mit Elizabeth Taylor betrogen hatte. Sie heiratete zwei weitere Male. "Sie ist jetzt bei Carrie", wird Todd von "TMZ" zitiert.

Quelle: n-tv.de