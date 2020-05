In der Regel sind SUV mit einer Länge von fünf Metern selten untermotorisiert. BMW-Veredler Alpina hat hier aber noch einen draufgelegt und den X7 zu einem XB7 und damit zu einer echten Rennmaschine gemacht. Wer die will, darf nicht knausrig sein.

Bis zu 290 km/h soll der XB7 schnell werden. (Foto: Alpina)

290 km/h mit einem Riesen-SUV von 5,15 Meter Länge? Die jüngste Neuheit des Allgäuer BMW-Veredlers Alpina, der in XB7 umgetaufte X7, erreicht dank Biturbo-V8 und Sportfahrwerk mit bis zu 23 Zoll großen Rädern dieses Tempo. Ab Dezember ist das SUV zu Preisen ab rund 155.000 Euro verfügbar.

Der Treibsatz, ein 621 PS und 800 Newtonmeter starker 4,4-Liter-V8. Dank dieser Antriebseinheit stürmt der allradgetriebene 2,7-Tonner in 4,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die 200er-Marke fällt nach 14,9 Sekunden. Doch so wie die Wuchtbrumme hier Spurtwerte pulverisiert, dürft sich auch der vom Hersteller angegebene Normverbrauch von 12 Litern über 100 Kilometer in Luft auflösen.

Der Innenraum des XB7 ist bereits in der Basis von BMW sehr nobel eingerichtet. (Foto: Alpina)

Damit der XB7 seine Kraft auf die Straßen bringt, wurden eine adaptive Schwerpunktabsenkung um bis zu 4 Zentimeter und zudem Detailanpassungen am Fahrwerk vorgenommen. Alpina verspricht zudem ein sportliches Handling, wie man es von Sportfahrzeugen kleinerer Klassen kennt.

Die Serienausstattung umfasst 21-Zoll-Räder, ein Harman-Kardon-Surroundsound-System, Head-up-Display, 4-Zonen-Klimaautomatik, Panorama-Glasdach, Automatikgetriebe oder Lederausstattung. Wer angesichts des Preises eine Vollausstattung erwartet, wird enttäuscht: Neben optionalen 23-Zoll-Rädern sind weitere Extras im Wert von über 25.000 Euro bestellbar. Wer sich also für so ein Alpina-Geschoss interessiert, der sollte gut bei Kasse und auf gar keinen Fall knausrig sein.