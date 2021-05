War da was?

War da was? Die Pedelec-Neuheiten 2021

Die Fahrradmessen blieben dieses Jahr aus, der Handel war vielerorts geschlossen. Dennoch hat die Fahrradbranche in diesem Frühjahr eine Fülle an Neuheiten im Angebot. Da ist vom alltagstauglichen Hingucker, über das Design-Pedelec bis hin zum Autoersatz alles dabei.

Pedelec-Neuheiten 2021? War da was? Nicht wenige Medienschaffende und Fahrradfans dürfte mittlerweile das Gefühl beschleichen, die neue Fahrradsaison sei irgendwie an ihnen vorbeigegangen. Lockdown, ein Frühjahr ohne Frühling sowie Lieferprobleme und zum Teil dramatisch steigende Preise für neue Bikes waren gleich mehrere Dämpfer für das alljährliche Neuentfachen der Fahrradlust. Auch die Kommunikation hat sich an Corona angepasst, denn aufgrund der Absagen wichtiger Fahrradmessen sind die großen Bühnen für eine breite Medienpräsentation im Herbst und Frühjahr und damit auch die üblichen Eckfeiler für den klassischen Modelljahrzyklus weggebrochen.

Stylisch und recht kostengünstig, die Equal Bikes aus Finnland. (Foto: Equal Bikes)

Doch auch ohne diese Präsentations-Kulissen zeigt sich die Branche umtriebig und hat verstärkt antizyklisch viel Neues präsentiert. Vor allem die weiter anhaltend große Nachfrage nach Pedelecs hat die Hersteller wie in den Vorjahren stark elektrisiert. Die neuen Pedelecs erobern zudem zunehmend junge urbane Biker und außerdem so ziemlich jedes Terrain. Sie werden smarter, stylischer, vielseitiger, leichter, exotischer und in vielen Fällen auch teurer.

Alltagstaugliche Hingucker

Bei den Kosten gibt allerdings auch einige erfreuliche Ausnahmen, wie etwa das schicke Equal Bike aus Finnland zeigt, dass diesen Sommer zum Preis von rund 1500 Euro mit einer ansehnlichen Ausstattung auf den Markt kommt. Das Equal Bike ist zugleich ein typischer Vertreter der derzeit boomenden Inkognito-Pedelecs, die ihr elektrisches Wesen optisch kaschieren.

Wer sich für ein neues und alltagstaugliches Design-Pedelec interessiert, findet dieses Jahr mehr Auswahl denn je. Zu den neuen Hinguckern zählen etwa das E-Fly Airy von Möve Bikes, das Dutch von LeMond, das Como SL von Specialized, das Coboc Brixton, Schindelhauer Emil, Merida eSpeeder oder das mit 13 Kilogramm besonders leichte Carbon-Pedelec UB77 von CBT Italia.

Das Gocycle G4 ist nicht nur ein Pedelec, sondern auch ein praktisches Klapprad. (Foto: Gocycle)

Nicht neu doch mit bemerkenswerten Updates versehen wurden die smarten Pedelecs von Gocycle, Cowboy oder VanMoof. Der Verkaufsschlager von VanMoof bietet neuerdings auf Wunsch extraviel Reichweite, während das neue Gocycle G4 durch weniger Gewicht und ein paar praktischen Lösungen wie dem USB-Port im Lenker punktet. Ab September gibt es das leider im Preis deutlich gestiegene Design-Pedelec Cowboy mit vielen neuen Teilen und zudem in einer Tiefeinsteiger-Version.

Designer-Bikes und MTB

Mit dem Harley-Davidson Serial 1 und dem Hightech-Pedelec Beno Reevo sind dieses Jahr außerdem zwei besonders spannende und vor allem sehenswerte E-Bikes aus den USA neu angetreten, mit denen der Nutzer viel Aufmerksamkeit erregen kann. Das trifft gewiss auch auf die neuen Holz-Pedelecs von MyEsel zu, die neuerdings auch mit Tiefeinsteiger-Rahmen und als E-MTB angeboten werden.

Bikes für den Alltag und zum Kraxeln sind zum Beispiel die Eboxx von Nicolai. (Foto: Nicolai)

Die Zahl der oft als E-SUV bezeichneten Allzweckwaffen mit reichlich Mountainbike-Genen wächst weiter. Zu den neuen Komfort-Kraxlern gehören das Nicolai Eboxx, das Bianchi E-Omnia, das Victoria eAdventure oder das Porsche eBike Cross.

Ersatz für ein Auto

Derzeit rollt eine Welle neuer Pedelecs auf uns zu, bei denen es sich fast schon um Autos im Kleinformat handelt. Aus dem hohen Norden, nämlich aus Norwegen, kommt das Podbike Frikar, das mit geschlossenem Innenraum eine Ganzjahres-Nutzung erlaubt. Seit kurzem verfügar ist zudem der Pick-up Citkar Loadster aus Berlin. Zeitnah folgen soll außerdem das Vierrad-Pedelec Bio-Hybrid aus Nürnberg, welches sich für den Zweipersonen-Betrieb oder in der Pick-up-Variante als besonders belastbares Lastenbike eignet.

Sehenswert ist das Harley-Davidson Serial 1, mit dem die US-Motorradschmiede an seine Anfänge erinnern will. (Foto: Harley-Davidson)

Ebenfalls aus der Autowelt in ein fahrradtaugliches Kleinformat überführt wurde der Pedelec-Wohnwagen Modyplast, mit dem die Fahrradreise im Sommer noch komfortabler wird.

Neben neuen Pedelec-Varianten im XXL-Format gibt es neuerdings auch elektrisierte Miniatur-E-Bikes, mit denen Eltern bereits den ganz jungen Nachwuchs an das Thema heranführen können. So hat KTM mit dem Factory Replica Stacyc eDrive ein Laufrad mit E-Antrieb neu im Programm, das bereits 3-jährige anfixen soll.