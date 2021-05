Alle die glauben, dass Vans out sind, will Mercedes jetzt mit dem EQT Concept eines Besseren belehren. Fußend auf dem Renault Kangoo soll die kommende T-Klasse mit herkömmlichen Antrieben und als E-Auto die Herzen von Familien und platzliebenden Menschen höher schlagen lassen.

Einen seriennahen Ausblick auf die im Frühjahr 2022 debütierende T-Klasse präsentiert Mercedes mit dem EQT Concept. Mit der T-Klasse und der elektrischen Variante EQT nehmen die Stuttgarter erstmals einen kleinen Van in ihr Angebot, der sich im Gegensatz zur gewerblichen Variante Citan speziell an Privatkunden wendet. T-Klasse und auch Citan wurden in Kooperation mit Renault (Kangoo) entwickelt.

Mercedes hat peinlich darauf geachtet, dass die T-Klasse optisch weit vom neuen Renault Kangoo entfernt ist. (Foto: Mercedes)

Beim 4,95 Meter langen Showcar spielen die Designer mit dem Mercedes-Markenzeichen, dem Stern. Funkelnde Sterne finden sich unter anderem auf dem Kühlergrill, den 21 Zoll großen Rädern, dem Panoramadach und dem Heck. Im Interieur stechen weiße Ledersitze, weiße Ledereinsätze am Armaturenbrett und in den Türen sowie ein weißes Lederlenkrad hervor. Ebenfalls an Bord ist das MBUX-Bediensystem.

Kein umgelabelter Renault Kangoo

Auch wenn wohl weder der sternenreiche Kühlergrill, das flaschenförmige Panoramaglasdach, die 21-Zöller noch das weiße Leder den Sprung in die Serienfertigung schaffen werden, so soll das Konzept-Fahrzeug eins unmissverständlich zeigen: Der EQT ist kein umgelabelter Renault Kangoo. Anders als bei der ersten Citan-Generation legen die Stuttgarter Wert darauf, dass sich die deutschen und französischen Varianten zumindest beim Außen- und Innenauftritt unterscheiden. EQT und T-Klasse sind als Mini-Me der V-Klasse angelegt und dürften mit allem Komfort ausstattbar sein, den das Mercedes-Angebot bereithält.

Vor allem im Innenraum der T-Klasse geht Mercedes ganz eigenen Wege. (Foto: Mercedes)

Natürlich sind die Unterschiede zwischen T-Modell und Kangoo begrenzt. Abseits von Design- und Ausstattungsmöglichkeiten nutzt Mercedes das technische Layout, das auch beim Kangoo zum Einsatz kommt. Beim EQT wird ein 102 PS starker E-Motor für den Vortrieb sorgen, die 44 kWh-große Batterie ist eine Reichweite von bis zu 265 Kilometer gut. Auch bei den T-Klassen-Modellen wird Mercedes auf Renault-Motoren zurückgreifen.

Die Grundform des Vans bietet ebenfalls wenige Möglichkeiten zur Differenzierung. Der Zugang in den Fond erfolgt über seitliche hintere Schiebetüren. Die Fünf-Meter-Version ist 5 Zentimeter länger als die kurze V-Klasse und kann als Siebensitzer geordert werden. Daneben wird es auch eine etwa 4,60 Meter lange Variante von EQT und T-Klasse geben. Diese ist als Fünfsitzer ausgelegt. Angaben zum Kofferraumvolumen macht Mercedes noch nicht.