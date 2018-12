Der Lyseo Time T komplettiert die untere Mittelklasse von Bürstner. Nach der Alkoven- und Integrierten-Baureihe gibt es die preisgünstigeren Time-Modelle nun auch als teilintegrierte. Der Einstieg gelingt hier bei knapp 50.000 Euro.

Caravaning-Hersteller Bürstner stellt zur Stuttgarter Freizeitmese CMT eine neue Baureihe vor. Nach den Alkoven- und Integrierten-Modellen komplettiert das Unternehmen mit der teilintegrierten Baureihe sein Lyseo-Time-Programm und rundet sein Portfolio bei den T-Modellen damit nach unten ab. Der neue Einstiegspreis in die Welt der Teilintegrierten liegt bei 51.490 Euro, womit die etwas preisgünstigere Time-Linie etwa 3500 Euro unter den anderen Lyseo-Modellen liegt.

Grundlage ist der Citroen Jumper

Doppelbetten im Lyseo Time T690G und ein Queensbett im T736. (Foto: Bürstner)

Der neue Lyseo Time T baut auf dem Citroen Jumper auf, der serienmäßig mit dem 130 PS starken Dieselmotor angeboten wird, für 900 Euro Aufpreis auch in der 160-PS-Variante zu haben ist und in beiden Fällen die AdBlue-Abgasreinigungstechnik an Bord hat. Der Kunde hat die Wahl zwischen vier Grundriss-Versionen, von denen drei vom 12. Bis 20 Januar 2019 in Stuttgart zu sehen sind.

Als Basismodell der in der unteren Mittelklasse angesiedelten Baureihe bietet der Lyseo Time T690 G auf 6,98 Metern Länge eine Einzelbetten-Lösung im Heck, Variobad und eine Zweiersitzbank, die sich mit den beiden drehbaren Frontsesseln zu einer Vierer-Sitzgruppe erweitern lässt. Der 43 Zentimeter längere T727 G kostet ab 52.990 Euro und setzt ebenfalls auf Einzelkojen im hinteren Abteil, nutzt den zusätzlichen Platz aber für ein Raumbad und eine großzügigere Sitzlandschaft mit zwei gegenüberliegenden Längsbänken.

Queensbett und Extra-Duschkabine

Die Couch-Couch-Sitzgruppe im Lyseo Time T727G mit Blick nach hinten und im T727G mit Blick nach vorn. (Foto: Bürstner)

Die identische Couch-Couch-Architektur kommt auch im T736, den es bereits ab 52.490 Euro gibt, zum Einsatz, mit der einzigen Ausnahme, dass hier ein mittiges Queensbett die separaten Schlafstätten im Heck ersetzt. Das Quartett vervollständigt etwas später der T700, ein kompaktes Queensbett-Fahrzeug auf knapp sieben Metern Länge mit Extra-Duschkabine und Zweier-Querbank, das wie der 690er zu Preisen ab 51.490 Euro angeboten wird.

Alle Lyseo-Time-T-Modelle sind mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen ausgestattet. Doppel-Ausstellfenster und die 70 Zentimeter breite XL-Aufbautür sind ebenfalls stets serienmäßig. Auch Kunststoff-Dach und –Boden gehören in dieser Preisklasse keineswegs zur Selbstverständlichkeit. Optional wird ein 2,00 x 1,40 Meter breites Hubbett über der Sitzgruppe angeboten. Äußerlich orientiert sich das Design an der Integrierten-Baureihe in Weiß. Das Möbeldekor "Riva Loft" sorgt mit hellen Beige-Tönen und weißen, glänzenden Möbelklappen für ein gastfreundliches Ambiente.

Wer besonderen Wert auf schickes Outfit, Lichtpaket, Alu-Rahmenfenster, großes Dachfenster und weitere Annehmlichkeiten legt, kann als Option für 5500 Euro Aufpreis auch die aus anderen Baureihen bekannte "Harmony-Line" wählen. Äußerlich wird das weiße Chassis dann durch eine "Silver-Metallic"-Variante und 16-Zoll-Alu-Räder ersetzt.