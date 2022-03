Es gibt Dinge, die so selbstverständlich sind in unserem Leben, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen, Plastikstühle beispielsweise. Zu finden in jedem gutsortierten Baumarkt, Schrebergarten und überall dort, wo Dinge vor sich hingammeln. Dabei hat der Monobloc uns so viel zu erzählen. Freundlicherweise bringt Hauke Wendler uns das gute Stück, auf dem jeder schon einmal gesessen hat, näher.

Sie haben auch einen, oder? Im Keller? Im Vorgarten? Im Wochenendhäuschen? Und Sie wollten den immer mal ersetzen, durch etwas Schickeres, dachten dann aber: "Der ist doch noch gut." Und wohin damit? Wenn man sich umschaut auf der Welt, dann gammelt das gute Stück eigentlich an allen Ecken und Enden dieser Welt vor sich hin, niemand entsorgt den, und aufgrund seines Materials entsorgt der sich auch nicht so schnell selbst.

Hauke Wendler hat acht Jahre damit verbracht, einen Film, ein Buch und einen Podcast über den Stuhl herzustellen.

Denn - und da müssen sich "Billy" und "Klippan" echt warm anziehen - der Monobloc ist das meistverkaufte Möbelstück aller Zeiten. Weltweit soll es eine Milliarde Exemplare des stapelbaren, in Deutschland oft weißen, Plastikstuhls geben. Es gibt ihn aber auch in anderen Farben.

Und anderen Formen. Und da sieht er für viele dann auf einmal wieder ganz schön schick aus.

Für die einen bedroht er den guten Geschmack und ist eine enorme Gefahr für die Umwelt, für die anderen ist er der einzig erschwingliche Stuhl überhaupt.

Das Fotobuch, das Filmsequenzen sowie Archivmaterial von Monobloc-Enthusiasten aus der ganzen Welt vereint, erzählt die Geschichte, wie dieser unscheinbare, von vielen ausgelachte Stuhl die Welt eroberte.

Grimme-Preisträger Hauke Wendler folgt den vielfältigen Spuren des Monoblocs von Europa über Nordamerika und die Slums in Brasilien bis in die Megastädte Indiens und die Savanne Ugandas.

Wendler trifft Menschen, deren Leben vom Plastikstuhl geprägt sind, deren Existenzen er zerstört oder Reichtum beschert hat. Wie er unsere Umwelt bedroht und den guten Geschmack.

Und stellt dabei immer wieder die kühne Frage: Was braucht man eigentlich, um glücklich zu sein?

Eine globalisierungskritische Objektgeschichte zwischen Funktionalität und Schönheit, Kapitalismus und Teilhabe, Konsum und Recycling.

Wir lernen sowohl im Buch als auch im Film die Menschen kennen, die am Monobloc auf designerische Art und Weise teilhatten und haben, ...

... aber auch diejenigen, die mit dem guten Stück lebten oder immer noch leben.

Achten Sie mal drauf: Monobloc ist überall!