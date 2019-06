Wir sind mitten in der Grillsaison. In Gärten, auf Balkonen oder in Hinterhöfen finden Fleisch, Gemüse, Fisch und auch Süßes ihren Weg auf den heißen Rost. Doch das Zubereiten der Speisen außerhalb der Küche birgt auch Gefahren. Fünf davon stellen wir hier vor und sagen, wie man sie vermeiden kann.

Übermäßiger Alkoholgenuss beim Grillen

Klar, wenn das erste Steak aufgelegt wird, ist auch schon das erste Bier geöffnet. Doch Vorsicht! Übermäßiger Alkoholkonsum birgt die Gefahr, dass man unaufmerksam und leichtsinnig wird. Verbranntes Fleisch ist die geringste negative Folge. Schnell verbrennt man sich eine Hand oder schlimmer: Man bemerkt Funkenflug eventuell nicht. Darum die Bierchen lieber beim Essen oder danach trinken.

Funkenflug beim Kohlegrill

Den Kohlegrill niemals unbeaufsichtigt lassen. Ein Windhauch kann genügen, um Bäume, Hecken und sogar Häuser in Brand zu setzen. Darum sollte man einen Feuerlöscher parat haben und sich mit dessen Funktionsweise auseinandersetzen, bevor der Grill gestartet wird. Dazu auch wichtig: einen Ascheeimer besorgen! Diesen gibt es für wenig Geld in Baumärkten zu kaufen. Nach dem Grillen die Asche und übrig gebliebene glühende Kohle hinein und den Deckel drauf.

Nicht vergessen, beim Gasgrill den Gashahn zuzudrehen

Ein Ascheeimer ist eine sinnvolle Investition. (Foto: Matthias Würfl)

Damit man hierbei auf Nummer sicher geht, einen Trick anwenden: Für eine Viertelstunde nach Ende der zu erwartenden Grillzeit den Wecker stellen. Falls man vergessen hat, den Gashahn abzudrehen, ist das eine wichtige Gedächtnisstütze. Auch nützlich für den Kohlegrill und die sich darin befindliche Asche, die in den Ascheeimer gehört.

Kinder am Grill

Wir lieben unsere lieben Kleinen. Und darum haben sie am Grill nichts zu suchen. Denn wie schnell greift ein Kind aus Unwissenheit an die Außenhaut eines Grills und verbrennt sich die Händchen. Darum: Den Bereich um den Grill während dessen Betrieb zur Sperrzone erklären!

Spiritus nicht auf glühende Kohlen spritzen

Die wohl größte Gefahr am Grill: Die Kohlen wollen nicht so recht zu glühen beginnen und man spritzt aus Unerfahrenheit oder Dummheit direkt aus der Flasche den Spiritus auf die leicht glimmende Kohlen. Die Spitze des Strahls kann sich entzünden und über den Strahl kann sich das Feuer bis in die Flasche ziehen. Die Folge: Die Flasche zerfetzt es einem in der Hand. Die Folgen kann man sich ausmalen. Darum am besten ohne Spiritus und mit einem festen Grillanzünder sowie Anzündkamin operieren.

Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.