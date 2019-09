Die Frau am Grill Miesmuscheln in Gemüse-Weißwein-Soße Von Anja Auer

Zu jenen Zeiten, als noch keine ununterbrochene Kühlkette von Lebensmitteln gewährleistet war, gab es in unserer Gegend Muscheln meist nur in den Monaten mit dem Buchstaben "R". Der Hintergrund: In diesen Monaten konnten die Muscheln aufgrund der niedrigeren Temperaturen quer durchs Land transportiert werden, ohne zu verderben. Mit den heutigen Kühlmethoden sind aber auch Muscheln im Hochsommer in Gegenden verfügbar, die weit vom Meer entfernt liegen.

Zutaten 1 kg Miesmuscheln

2 Karotten

1/2 Sellerie

1 Stange Lauch

2 Zwiebeln

5 Zehen Knoblauch

500 ml Weißwein

2 Lorbeerblätter

1 Bund Petersilie

2 EL Olivenöl

2 EL Zucker

1 EL Salz

1 TL Pfeffer

1 Zitrone

Die Zubereitung der Muscheln in Gemüse-Weißwein-Soße ist einfach. Es gibt lediglich drei simple Arbeitsschritte. Erst muss man das Gemüse für den Sud kleinschneiden. Denn je kleiner die Stücke sind, desto größer ist die Gesamtoberfläche des Gemüses und desto mehr Aroma gibt es an die Soße ab. Im zweiten Schritt wird das Gemüse scharf angedünstet und mit viel Weißwein abgelöscht. Wenn der Alkohol verdampft ist, kommen die Muscheln in den Topf und sind schon nach wenigen Minuten gar.

Dazu gibt es am besten einen einfachen grünen Salat und ein Baguette mit Butter und ein paar Flocken Meersalz drüber. Ach halt! Ein Schlückchen trockener Weißwein darf natürlich auch nicht fehlen.

Allgemeine Informationen

Portionen: 4

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Kochzeit: 20 Minuten

Zubereitung

Die Muscheln putzen und schon geöffnete und beschädigte Muscheln aussortieren Nun das Suppengemüse, den Knoblauch und die Zwiebeln in kleine Würfel schneiden. Der Lauch wird in feine Scheiben geschnitten. Knoblauch und Zwiebeln im heißen Olivenöl andünsten Jetzt das Gemüse sowie die Lorbeerblätter dazugeben. Mit Zucker leicht karamellisieren und halb garen Mit Weißwein ablöschen und fertig garen Mit Salz und Pfeffer den Gemüsesud abschmecken und die Muscheln zugeben. Mit geschlossenem Deckel die Muscheln so lange kochen, bis sich alle geöffnet haben - die Muscheln, die nach 10 Minuten nicht offen sind, entsorgen Klein gehackte frische Petersilie darüberstreuen. Mit frischer Zitrone servieren

