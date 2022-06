Wer am heutigen Mittwoch seinen 30. Geburtstag feiert, ist sein ganzes Leben lang nicht an "Punkt 12" vorbeigekommen. Drei Jahrzehnte ist das RTL-Mittagsjournal nun schon auf Sendung, 25 Jahre davon mit Katja Burkard als Hauptmoderatorin. Das muss gefeiert werden.

Viel war in jüngster Zeit von der Retro-Welle im deutschen Fernsehen die Rede, mit der Formate wie "Wetten, dass..?", "7 Tage, 7 Köpfe" oder "Der Preis ist heiß" wieder auf die Bildschirme gespült wurden. Doch es gibt auch Sendungen, die brauchen gar kein Comeback zu feiern - einfach, weil sie nie weg waren und auch nach Jahrzehnten noch fester und unverzichtbarer Bestandteil der TV-Landschaft sind.

Wovon wir reden? Na, von "Punkt 12" zum Beispiel. Am 1. Juni 1992 gestartet, ist das RTL-Mittagsjournal nun auf den Tag genau seit sage und schreibe 30 Jahren on air. "Schnell, frech und informativ", so lautete das Versprechen beim Start des Magazins. Und daran hat sich im Prinzip bis heute nichts geändert.

Was sich gleichwohl geändert hat, ist das Gewicht, das der Sendung im wochentäglichen Programmschema bei RTL zuteil wird. Zunächst nur eine halbe Stunde lang, wurde die Sendezeit schon 1999 um eine halbe Stunde verlängert. Von 2007 an ging es ab "Punkt 12" ganze zwei Stunden mit dem Format weiter. Und seit 2021 versorgt das Magazin seine Zuschauerinnen und Zuschauer sogar komplette drei Stunden lang mit Informationen.

Auch für Katja Burkard ein Jubiläum

7527 Sendungen sind so in den vergangenen 30 Jahren entstanden. Die Zahl der Beiträge summiert sich auf schwindelerregende 213.595. Nahezu unauflösbar verknüpft ist das Journal mit seiner Moderatorin Katja Burkard, auch wenn sie tatsächlich nicht ganz von Anfang an mit von der Partie war. Mitte 1996 erstmals als Vertretung eingesetzt, übernahm sie am 14. April 1997 den Job der Hauptmoderatorin. Doch immerhin: Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum in dieser Funktion durfte sie somit vor Kurzem auch bereits feiern.

"Punkt 12 ist eine Art 'Wundertüte' - bei uns gibt es alle Themen: Politik, Promis, Verbrauchertipps, Medizin, Kuriositäten, Schicksale, Tiere und interessante Studiogäste", bringt Burkard die Faszination, die von der Sendung ausgeht, in ihren Worten auf den Punkt. In all den Jahren habe die Redaktion ein feines Gespür für den Takt der Sendung entwickelt und dabei ihren Teamspirit nie verloren.

"In mir steckt tatsächlich viel Punkt 12. Das hat schon auch Elemente von Verschmelzung!", räumt Burkard ein, dass sie der Job selbst in ihrem Privatleben nie ganz loslässt. So halten dann schon auch mal persönliche Erlebnisse Einzug in die Sendung, zum Beispiel, als beim Abschlussball der Tanzschule ihrer 15-jährigen Tochter auch Kinder und Jugendliche aus der Ukraine ihr Können auf dem Parkett professionell unter Beweis stellten. "Ich habe sofort die Geschichte gesehen und habe eine Woche später mit ihnen eine Reportage für Punkt 12 gedreht", erinnert sich Burkard und ergänzt: "Ich finde Menschen und ihre Geschichten faszinierend - aus dem Grund bin ich Journalistin geworden und bei einer Sendung gelandet, die dafür viel Raum bietet."

"Zu viel Eierlikörchen"

Und noch ein anderes Geheimnis gibt die Moderatorin rund um das "Punkt 12"-Jubiläum preis: "Promimäßig spielt Udo Lindenberg in meiner Karriere eine tragende Rolle: Er war der erste Promi, den ich je interviewt habe. Mit 16 für meine Lokalzeitung im Westerwald!" Jahre später sei der Panikrocker dann bei einer Veranstaltung auf sie zugekommen. "Ey Baby, du bist morgens das erste, was ich sehe!", habe er ihr gesteckt. "'Punkt 12' ist also Frühstücksfernsehen für Spätaufsteher", schlussfolgert Burkard, die später auch noch mal ein Porträt über den Sänger drehte. "Und am Ende des Drehs war ich blau von zu viel Eierlikörchen", plaudert sie aus.

Wer weiß? Vielleicht hat Katja Burkard in der Jubiläumssendung ja noch ein paar weitere amüsante Anekdoten auf Lager. Wer das herausfinden möchte, sollte heute auf jeden Fall RTL einschalten. Wann? Am Mittag um Punkt 12 natürlich.