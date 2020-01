Im Frühjahr 2019 wird US-Comedian Amy Schumer zum ersten Mal Mutter. Jetzt wünscht sie sich bereits das nächste Baby und setzt dafür auf künstliche Befruchtung. Gern hätte sie für ihren Sohn ein Schwesterchen.

Am 5. Mai 2019 wurde Amy Schumer nach einer schwierigen Schwangerschaft zum ersten Mal Mutter. Die gesamten neun Monate über litt sie an extremer Übelkeit, musste sich ständig übergeben. Trotzdem möchte sie nun ein weiteres Kind. Welches Geschlecht das Baby haben soll, weiß sie offenbar auch schon ganz genau.

Die Schauspielerin hätte für ihren Sohn Gene gern eine kleine Schwester. Das sagte sie jetzt bei "2020 Vision: Your Life in Focus" zu Talkmasterin Oprah Winfrey. "Für mich war es wirklich eine unglaublich schöne Erfahrung, ein Baby zu bekommen", erklärte sie. "Wisst ihr, es ist für jeden unterschiedlich. Aber ich kann es wirklich empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Baby zu bekommen, dann bekommt ein Baby. Es veränderte mein Leben. Und ich mag den Kerl wirklich. Ich stelle mir uns alle zusammen am Strand vor. Und wie ich meinem kleinen Mädchen Volleyball beibringe."

IVF-Prozess bei Instagram

Zurzeit unterzieht sich die 38-Jährige dafür einer künstlichen Befruchtung. Auch darüber spricht sie ganz offen und dokumentiert bei Instagram den Prozess der sogenannten In-vitro-Fertilisation, bei der ihre Eizelle im Reagenzglas durch die Spermien von Ehemann Chris Fischer befruchtet wird. Ganz ungeschönt, so wie sie auch nie einen Hehl aus ihrem miserablen Zustand während der ersten Schwangerschaft machte. Ebenfalls über Instagram ließ sie ihre Fans an sämtlichen Höhen, aber vor allem den zahlreichen Tiefen teilhaben.

Durch dieses Erlebnis erkannte sie, wie stark Frauen sein können: "Wir sind Kriegerinnen. Alle von uns, ich meine, wirklich jetzt. Das habe ich gelernt. Ich habe nicht nur gelernt, wie stark ich bin. Ich habe gelernt, wie stark wir Frauen sind. Ich meine, Männer sind auch großartig und toll. Und ihr könnt einen Touchdown werfen. Aber könnt ihr auch ein Baby machen?!"