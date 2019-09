Ashton Kutcher bricht sie auf dem Weg ins Kinderzimmer einen Zeh. Doch statt auf direktem Wege in die Notaufnahme zu fahren, beschließt der 41-Jährige, das Problem einfach selbst in die Hand zu nehmen.

Ashton Kutcher kennt offenbar keinen Schmerz. Wie sonst ist es zu erklären, dass er sich einen gebrochene Zeh kurzerhand selbst richtet? Seiner Frau gefällt so viel Männlichkeit offenbar.

Das hat der 41-jährige Schauspieler jetzt zumindest in der Talkshow "Live with Kelly and Ryan" erzählt. In der Nacht sei die vierjährige Wyatt Isabelle zu ihm und Kunis ins Bett gekrochen. Als Kutcher sie zurück in ihr eigenes Schlafgemach bringen wollte, habe er zu spät bemerkt, dass sich sein Bein offenbar schon in der Tiefschlafphase befand. "Ich machte einen Schritt und fiel hin", berichtet er den Talkmastern Kelly Ripa und Ryan Seacrest. Sein Zeh habe anschließend "in eine andere Richtung gezeigt".

"Wie Mel Gibson"

Anstatt jetzt zu jammern, weinend nach seiner Ehefrau oder gar einem Arzt zu verlangen, nahm Kutcher seiner eigenen Aussage nach das Problem schnell selbst in die Hand. "Es war drei Uhr morgens, ich hatte keine Lust auf Notaufnahme. Also machte ich es wie Mel Gibson in 'Lethal Weapon'.

Seiner Ehefrau Mila Kunis hat das offenbar gefallen. Wie Kutcher weiter berichtet, war die Reaktion der 36-Jährigen darauf jedenfalls eindeutig. "Das ist das Sexieste, das ich je gesehen habe", soll sie gesagt haben. Schön, dass Kutcher Kunis auch nach so vielen Jahren noch immer positiv überraschen kann.

Die zwei lernten sich bereits Ende der 1990er-Jahre am Set von "Die wilden Siebziger kennen", wo sie ein Paar spielten. Das wurden sie im echten Leben allerdings erst 2012, drei Jahre später heirateten sie. Kurz darauf kam Tochter Wyatt Isabelle zur Welt, 2016 folgte dann Sohn Dimitri Portwood. Vor der Ehe mit Mila Kunis war Kutcher mit Demi Moore verheiratet.