Unterhaltung

Der Bachelor - Startschuss: Aufgeregt, aufgeregter, Bachelor-Kandidatin

Von Kai Butterweck

Kollektive Schnappatmung, Quasselstrippen in roter Spitze und die flehenden Blicke eines zappelnden Hahns im Korb: Willkommen bei "Der Bachelor"!

Egal ob Männlein oder Weiblein: Im Rosengarten der Liebe wird in puncto Gene immer dicker aufgetragen. Nach unzähligen Playboy-Häschen, einem echten "Mister Germany", einer DSDS-Recall-Teilnehmerin (!!!!) und dem Neffen von Turn-Ikone Magdalena Brzeska kommt nun der Enkel von Edgar-Wallace-Legende Wolfgang Völz mit einem dicken Strauß roter Rosen um die Ecke geflitzt.

Daniel, so der Name des wieder einmal prächtig gebauten Vollzeitbegutachters mit der Lizenz zum Bezirzen, hat aber nicht nur einen berühmten Opa. Auch die Mama und der Onkel haben schon die eine oder andere Autogrammkarte verteilt. Beide sind in der Synchronsprecher-Branche tätig und werden beim Brötchenholen gerne mal mit "Dirty Dancing"-Queen Jennifer Grey oder "Matrix"-Hacker Keanu Reeves verwechselt.

In den nächsten Wochen wird sich nun zeigen, ob und inwieweit Käpt’n Blaubär Junior das Zeug dazu hat in Mamas oder Opas D-Promi-Fußstapfen zu treten. Helfen sollen ihm dabei 22 ebenso rampenlichtgeile Damen, von denen der gute Daniel am Ende sogar eine mit nach Hause nehmen darf.

Alle haben was zu sagen

Unter der Sonne Floridas geht es zu Beginn erfahrungsgemäß erst einmal ums Kennenlernen. Wer hat die beeindruckendste "Here I am"-Garderobe am Start? Wer kommt mit dem langlebigsten Begrüßungsspruch um die Ecke? Und wem verschlägt es beim Anblick des Bachelors einfach nur die Sprache? Die Antworten auf die wichtigsten Startfolge-Fragen lassen auch nicht lange auf sich warten.

Im Ohne-Worte-Modus traut sich keine der anwesenden Ladys in die feudale Bachelor-Villa. Alle haben was zu sagen. Aber nur die wenigsten hinterlassen mit ihren ersten Kommunikationsversuchen bleibende Spuren.

Wieder einmal erklimmt ein Satz den First-Contact-Thron, der beim neugierigen Gegenüber in etwa so viel Vorfreude und Spannung erzeugt wie eine Flatulenz unter der Bettdecke. "Ich bin aufgeregt", schallt es dem armen Daniel gefühlte 100 Mal um die Ohren, ehe sich die erste Kandidatin einen Ruck gibt und etwas mehr von ihren Gefühlen und ihrem Gemütszustand preisgibt ("Ich bin total aufgeregt!"). Ihr Name? Keine Ahnung. Tut mir leid. Roxana, Janina, Karina, Luisa… Who cares? Wichtig ist nur, dass der Bann endlich gebrochen ist. Fortan sprudelt es aus den Damen nämlich nur so raus. "Du hast 'ne schöne Stimme", "gut schaust aus" und "tolle Zähne hast du": Daniel weiß gar nicht wohin mit all dem tiefgründigen Input.

Der Hahn im Korb wird in die Enge getrieben

Sichtlich geflasht von der Informationsflut gönnt sich der Bachelor erst einmal eine kühle Molle. Die Entspannungsphase ist aber kürzer als ein Werbespot. Kaum hat Daniel den ersten Rundumblick hinter sich, stürzen sich die liebeshungrigen Studentinnen, Krankenschwestern, Frisörinnen und Zahnarzthelferinnen auch schon auf ihn. Allein, im Doppelpack, phasenweise sogar zu dritt treiben die Hennen den Hahn im Korb in die Enge. Es wird geschnattert, gelöchert und getätschelt. Jede will einen markanten ersten Eindruck hinterlassen.

Bei so viel Tatü und Tata kann man(n) schon mal leicht den Überblick verlieren. Doch der Bachelor weiß sich zu helfen. Kurz bevor Daniel völlig die Orientierung verliert, zieht er drei Vorab-Rosen-Asse aus dem Ärmel. So sind drei Damen schon mal raus aus dem Ich-muss-heute-unbedingt-noch-mit-ihm-reden-Rennen.

Mit der unerwarteten Blümchen-Vergabe verschafft sich der Bachelor ein wenig Zeit. Die braucht er aber auch. Kurz vor der ersten Nacht-der-Rosen-Entscheidung kuschelt sich nämlich noch die mit Abstand auskunftsfreudigste Kandidatin an Daniels Seite. Und Funkenmariechen Michelle ist voll in ihrem Element. Soll heißen: Frau redet, Mann schweigt.

Daniels flehende Blicke in die Kamera sprechen Bände. Wo zum Henker ist der Strauß Rosen? Kurz darauf fällt endlich die erste Klappe. Für vier Frauen bedeutet das: Aus die Maus. Kofferpacken! Mit giftigen Blicken und Schaum vorm Mund ziehen Amelie, Lisa, Luisa und Angie von dannen. We all know: Es werden nicht die letzten bösen Gesichter sein …

Quelle: n-tv.de