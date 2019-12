Mittlerweile ist Sängerin Beyoncé stolze Mutter von drei Kindern. Doch in der Vergangenheit hatte die 38-Jährige auch Fehlgeburten erleiden müssen. In einem Interview erzählt die Musikerin nun, was sie dadurch für sich lernen konnte.

Sängerin Beyoncé und Ehemann Jay-Z thematisieren ihre Beziehung immer wieder in ihrer Musik: Auf Beyoncés Erfolgsalbum "Lemonade" von 2016 singt die 38-Jährige unter anderem über den Seitensprung ihres Mannes - dessen Song "Glory" handelt von einer Fehlgeburt, die die Sängerin vor einigen Jahren erlitt. Im Interview mit der amerikanischen Zeitschrift "Elle" hat Beyoncé nun ausführlich über diese schmerzhaften Erfahrungen gesprochen.

"Das Leben hat mir einige Lektionen erteilt, von denen ich nicht wusste, dass ich sie brauche", sagte die Sängerin. "Meine Fehlgeburten haben mir gezeigt, dass ich mich erst um mich selbst kümmern muss, ehe ich Mutter werden kann." Inzwischen hat das Paar drei Kinder, die siebenjährige Tochter Blue Ivy und die zweijährigen Zwillinge Rumi und Sir. Ein Baby zu verlieren, habe sie gelehrt, im Leben nach einer tieferen Bedeutung zu suchen. Darum würde sie Erfolg heute anders definieren, erklärte die 23-fache Grammy-Gewinnerin.

Das spätere Muttersein habe ihr beigebracht, dass es im Leben nicht um Äußerlichkeiten gehe. "Wenn mir vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, dass mein Körper so viele Veränderungen durchlaufen würde, ich mich aber dank meiner Kurven weiblicher und selbstsicherer fühlen würde, hätte ich ihm wohl nicht geglaubt." Mit den Jahren habe sie erkannt, dass sie "mehr als genug" sei, ganz gleich an welchem Punkt sie im Leben stehe.

Beyoncé erklärte: "Ich habe gelernt, mich selbst unabhängig von meinem Aussehen wert zu schätzen." Wahre Schönheit sei schließlich etwas, dass man nicht mit bloßem Auge sehen könne. "Ich wünsche mir, dass mehr Menschen sich bemühen würden, ihre innere Schönheit zu entdecken, anstatt andere Leute zu kritisieren." Beyoncés Rat: "Sich einen Dreck zu scheren ist wahnsinnig befreiend."