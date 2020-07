Auf Ibiza hat Bonnie Strange eine neue Heimat gefunden. Ihren Fans beschert das intime Einblicke in das sonnige Leben der 34-Jährigen. Dieses Mal nimmt sie ihre Follower mit in ihren Pool und lässt dafür sogar die Badekleidung draußen.

Eigentlich wäre auf Ibiza gerade Hochsaison. Immerhin ist die balearische Insel Hotspot der Schönen, Reichen und aller Partyliebhaber. Und sie ist der Ort, an dem Bonnie Strange seit geraumer Zeit lebt.

Da auf der sogenannten Isla Blanca wegen Corona gerade deutlich weniger los ist als üblicherweise zu dieser Jahreszeit, vergnügt sich das Model vor allem auf seinem eigenen Anwesen und lässt seine eine Million Instagram-Follower gern daran teilhaben. Jetzt nimmt Strange sie sogar mit in den Pool und verzichtet dabei auf ihren Bikini.

"Falls ihr euch wundert ..."

In einem bei Instagram hochgeladenen Video sieht man die einstige "taff"-Moderatorin mit dem Rücken zur Kamera bis zur Hüfte im Wasser stehen. Sie verschränkt die Arme vor ihren nackten Brüsten und blickt über die Schulter in die Linse. Musikalisch begleitet wird dieser An- und Ausblick von dem Lionel-Richie-Song "All Night Long". "Falls ihr euch wundert, was ich mache, wenn mein Baby ein Nickerchen macht", schreibt Strange dazu, die Mutter der zweijährigen Goldie Venus ist.

Wie zu erwarten, erntet die 34-Jährige von ihren männlichen Fans jede Menge Komplimente für ihr Äußeres, während einige Frauen, womöglich selbst Mütter, irritiert zu sein scheinen. Zumindest sieht die Gestaltung ihrer kurzen Baby-freien Zeit in der Regel anders aus. "Ich mach dann die Küche sauber - bin irgendwie jetzt neidisch!", berichten sie unter anderem.

Wer das Video der nackten Bonnie Strange gedreht hat, ist nicht klar. Aber meist verbringt sie die Zeit in ihrer Finca mit einer Handvoll Freunden. In Sachen Beziehung gab es in der letzten Zeiten nicht viel mehr als wilde Gerüchte. Einige dichteten ihr eine Affäre mit dem ebenfalls nach Ibiza verzogenen "Bachelorette"-Kandidaten Johannes Haller an, der inzwischen aber mit der ehemaligen "Bachelorette" Jessica Paszka anbandeln soll. Auch war Strange in ihren Instagram-Storys häufiger mit dem Musiker Perttu zu sehen. Doch ganz offiziell ist sie seit der Trennung von Musiker Bobby Lies im Sommer vergangenen Jahres Single.