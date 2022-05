Bereits knapp drei Monate ist es her, dass Carmen Geiss den Tod ihrer Mutter betrauern musste. Doch erst jetzt macht die Reality-TV-Darstellerin den Verlust öffentlich. Zum Anlass nimmt sie zwei Geburtstage - den ihrer Mutter und ihren eigenen.

Carmen Geiss hat öffentlich gemacht, dass sie bereits vor einiger Zeit ihre Mutter verloren hat. "Meine geliebte Mutter, ich habe mir lange überlegt, ob ich deinen Geburtstag heute am 04.05. poste, da du am 13. Februar dieses Jahr von mir gegangen bist", schreibt die Reality-TV-Darstellerin in einem am Mittwoch veröffentlichten Post. Dazu zeigt sie ein altes Foto ihrer "Mamilischka".

"Ich weiß, dass du die Öffentlichkeit nicht gemocht hast, aber ich möchte, dass die Öffentlichkeit jetzt weiß, welchen Schmerz ich ertrage, dass du von mir gegangen bist. Mir fehlt heute der Anruf, dir zum Geburtstag zu gratulieren, und mir wird morgen der Anruf fehlen, dass du mir zum Geburtstag gratulierst", ergänzt Carmen Geiss. Sie selbst wird an diesem Donnerstag 57.

"Mami, du fehlst mir so. Hab mit Papi eine große Geburtstagsparty und feiert in meinen Geburtstag rein", schreibt Carmen Geiss. Ihr Vater ist bereits vor längerer Zeit an Krebs gestorben.

"Für so vieles dankbar"

Carmen Geiss und ihre Mutter sollen sich sehr nahegestanden haben. "Ich bin meiner Mutter Anna für so vieles dankbar", sagte die nunmehr 57-Jährige vor einem Jahr in einem Gespräch mit der "Neuen Post" und ergänzte: "Denn ich habe viel von ihr gelernt - ganz besonders aber Respekt und Bodenständigkeit. Auch Ehrlichkeit hat mir meine Mutter mit auf den Weg gegeben."

Als belastend schilderte Carmen Geiss die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie. Da ihre Mutter zuletzt in einer Einrichtung für betreutes Wohnen lebte, hätten sie sich einige Zeit nicht sehen können. "Aber wir telefonieren und lachen viel miteinander", so Carmen Geiss noch vor einem Jahr.

In den Kommentaren zu ihrem jetzigen Post haben sich bereits einige Stars zu Wort gemeldet. "Mein herzliches Beileid, liebe Carmen. Jetzt können deine Eltern wieder zusammen feiern und über dich und deine Familie wachen", schreibt etwa Moderatorin Nina Moghaddam. Frauke Ludowig hinterlässt mehrere Herz-Emojis. Modeunternehmer Papis Loveday kommentiert: "Ich umarme dich herzlich, meine Liebe."