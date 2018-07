Unterhaltung

"One Direction"-Star trennt sich: Cheryl und Liam sind kein Paar mehr

Gerüchte um die Beziehung von Cheryl Cole und Liam Payne gibt es schon länger, nun melden sich die beiden britischen Popstars selbst zu Wort: Nach zweieinhalb Jahren machen sie Schluss. Mit einer eindringliche Bitte wenden sie sich an die Öffentlichkeit.

Popsängerin Cheryl Cole und "One Direction"-Star Liam Payne gehen nach zweieinhalb Jahren Beziehung wieder getrennte Wege. Das gaben die beiden in gleichlautenden Wortmeldungen in den Sozialen Netzwerken bekannt. Der 24-Jährige schrieb auf Twitter: "Cheryl und ich sind traurig, bekannt zu geben, dass wir getrennte Wege gehen. Es war eine harte Entscheidung, die wir treffen mussten. Wir haben als Familie immer noch viel Liebe füreinander übrig."

Der gemeinsame Sohn Bear Grey Payne feierte am 22. März seinen ersten Geburtstag. Über ihn schreiben sie in ihrem Statement weiter: "Bear ist unsere Welt und wir wollen, dass ihr seine Privatsphäre respektiert, während wir auf diesem Weg sind."

Cole und Payne waren sich nach Angaben der britischen Tageszeitung "Guardian" 2008 das erste Mal begegnet. Damals war Payne gerade mal 14 Jahre alt und nahm an der Castingshow "The X Factor" teil. Die elf Jahre ältere Cole, die mit der Gruppe "Girls Aloud" und fünf Solo-Hits Erfolge gefeiert hatte, saß in der Jury. Zwei Jahre später gehörte Payne mit der Band "One Direction" zu den Gewinnern der Show. Seit dem großen Erfolg der Gruppe, die über 50 Millionen Alben verkaufte, ist der Sänger als Solo-Künstler unterwegs.

Mit dieser Veröffentlichung haben die beiden bestätigt, was schon seit einiger Zeit gemunkelt wurde. Zudem hatte der Sänger in einem Interview im März bereits offen von einer schwierigen Phase gesprochen, durch die das Paar aktuell gehen würde: "Wir haben unsere Probleme - ich werde nicht hier sitzen und sagen, dass alles absolut schön und gut ist. Natürlich macht man verschiedene Dinge durch - so ist eine Beziehung nun einmal." Das Ex-Paar war seit Dezember 2015 liiert.

Quelle: n-tv.de