Wilde Tänze auf Instagram: Cuoco feiert "magische" Bachelorette-Party

Bevor sie sich in ihre zweite Ehe innerhalb von vier Jahren stürzt, lässt es Kaley Cuoco noch einmal richtig krachen. Am Wochenende feiert sie bei ihrem Junggesellinnenabschied die Nacht durch, fühlt sich "geliebt wie nie" - und meint damit nicht ihren Zukünftigen.

Nach ihrer Scheidung von Ex-Tennisspieler Ryan Sweeting hatte "Big-Bang-Theory"-Star Kaley Cuoco eigentlich öffentlich der Ehe abgeschworen. Doch diese Einstellung hat die Schauspielerin längst wieder über Bord geworfen: Noch in diesem Jahr will sie erneut Ja sagen und den 27-jährigen Profi-Reiter Karl Cook heiraten. Das genaue Hochzeitsdatum hat das Paar zwar noch nicht verraten, aber der große Tag scheint nicht mehr allzu weit entfernt zu sein. Zumindest feierte die Braut am Wochenende Junggesellinnenabschied - und schwärmte in den höchsten Tönen von der "magischsten Nacht aller Zeiten".

Die 32-Jährige veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein Foto, auf dem Unmengen von pinken Luftballons zu sehen sind. Dazu schrieb sie: "Danke an meine wundervollen Freunde und meine Familie, dass wir meine Zukunft als Mrs. Cook gefeiert haben! Ich habe mich nie mehr geliebt gefühlt". Auf anderen Fotos sind Luftballons mit den Initialen des Brautpaars zu sehen.

Offenbar wurde bei der Feier auch ordentlich getanzt. Cuocos Stylist Brad Goreski postete als Beweis ein Video von wilden Tanzeinlagen mit der Braut. Die trug zur Feier des Tages ein weißes, kurzes, hochgeschlossenes Kleid mit langen Ärmeln und Glitzer- sowie Perlen-Applikationen. Und auch sie veröffentlichte ein Video: Darin tanzt sie gemeinsam mit ihrer Mutter Layne und ihrer Schwester Briana ausgelassen zum Springsteen-Klassiker "Glory Days".

